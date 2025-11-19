Baltijas balss logotype
Почему нельзя заставлять детей целовать родственников 0 468

Люблю!
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему нельзя заставлять детей целовать родственников
ФОТО: Freepik

"Смотри, кто приехал! А ну-ка иди быстро поцелуй бабушку!" Этот ритуал многим знаком с детства. Родители настаивают, чтобы их чада целовали и обнимали приехавших издалека в гости родственников. В современной психологии есть мнение, что не стоит принуждать детей проявлять свою любовь, когда они на это не настроены, стесняются или просто не хотят.

Ценность детских поцелуев и объятий заключается именно в искренности, ребенок должен демонстрировать свою любовь по своей воле. Понятно, что родителям неловко, если бабушка, живущая месяцами встречей с внуком (внучкой) осталась без поцелуя. Однако именно в этот момент ребенок нуждается в вашей поддержке, ведь это не его каприз, а попытка установить собственные границы.

И бабушка тут вовсе не виновна, такое поведение ребенка не означает, что она неправильно поступила. Просто ребенок должен сам решить, как и когда он будет демонстрировать свою привязанность. Поэтому родители это должны принять и достойно выкрутиться из неловкой ситуации, чтобы не задеть ребенка и «не обласканную» бабушку.

Как и мы, взрослые, все дети разные. Кто-то может просто стесняться и ему нужно немного времени, чтобы освоиться и тогда он улыбнется, поцелует и обнимет приехавших родственников. Заметив смущение ребенка, вызванное приездом бабушки, тетушки или друга семьи, рекомендуется взять огонь на себя. Надо отвлечь малыша, перейдя на другую тему или всех пригласив к обеденному столу, а можно просто включить телевизор – за эту «передышку» ребенок успеет освоиться.

Родственники могут обидеться. В этом случае надо с ними поговорить, объяснив, что способствуете своему ребенку в установке его собственных границ в общении с людьми. Дети с пеленок должны осознавать, что в совместной игре или в «обнимашках-целовашках» участники принимают участие по собственному желанию и согласию двух сторон.

Нельзя обучать этому детей, делая исключение для родственников и закадычных своих друзей, поскольку ребенок будет сбит с толку – почему он должен против своей воли кидаться с поцелуями в этих случаях?

Да, это маленький человек. Но у него есть чувство собственного достоинства! И оно важнее недовольства или смущения, не поцелованного взрослого.

Читайте нас также:
#дети и родители
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

