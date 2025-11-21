Baltijas balss logotype
Дата публикации: 21.11.2025
LETA
Изображение к статье: На следующей неделе начнёт работать Рождественский рынок на Домcкой площади

На следующей неделе, 28 ноября, в Риге открывается Рождественский рынок на Домской площади. Он будет работать до 4 января следующего года.

На рынке можно будет приобрести изделия латвийских производителей и ремесленников, а также попробовать различные блюда и напитки от более чем 80 продавцов.

30 ноября в 17:00 запланировано официальное открытие Рождественской ярмарки в Старой Риге.

В киосках ремесленников и домашних производителей можно будет приобрести изделия из дерева и игрушки, вязаные изделия, украшения из янтаря и серебра, игры, изделия из кожи, свечи, изделия из овечьей кожи, а также различные блюда и напитки – мед, имбирные пряники, конопляные и мясные продукты, варенье, соусы, сиропы, горячие и холодные напитки.

На ярмарке запланированы развлечения для детей — по выходным и праздничным дням будет возможность встретить Деда Мороза и эльфов, покататься на карусели и на пони, посмотреть на овец, а также принять участие в творческих мастер-классах.

На выходных запланирована обширная культурная программа — от фольклора до танцевальных вечеров в сопровождении диджеев.

Культурную программу можно посмотреть на сайте ярмарки vzt.lv

Оставить комментарий

