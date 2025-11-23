Ощущение, что земля уходит из-под ног, а окружающий мир будто вращается, знакомо почти каждому. Головокружение — один из самых частых симптомов, и причин у него множество.
Как возникает головокружение
Основная причина в том, что нарушается связь между мозгом и внутренним ухом, где расположен вестибулярный аппарат. Он отвечает за равновесие и ориентацию в пространстве. Когда информация, поступающая от органов чувств, не совпадает с данными, получаемыми от уха, мозг теряется и пытается восстановить баланс. Отсюда — ощущение неустойчивости, тошнота, слабость, бледность и потливость.
Такое бывает, например, при укачивании. В подобных ситуациях волноваться не стоит — неприятное состояние обычно проходит быстро и не представляет опасности.
Когда головокружение — это нормально
Кратковременное головокружение может возникнуть по вполне объяснимым причинам:
-
после употребления алкоголя;
-
из-за побочного действия лекарств;
-
при обезвоживании или перегреве;
-
при анемии и понижении уровня сахара в крови;
-
на фоне инфекций;
-
после интенсивных физических нагрузок.
В этих случаях головокружение исчезает после устранения провоцирующего фактора.
Когда стоит насторожиться
Иногда головокружение — сигнал серьёзных нарушений. Обратить внимание стоит, если:
-
приступы повторяются часто или длятся дольше нескольких минут;
-
вместе с головокружением появляется онемение, слабость, нарушение речи или зрения.
Такое сочетание симптомов может указывать на инсульт — одно из самых опасных состояний.
Как распознать инсульт
Проверить человека можно при помощи простого теста:
-
Попросите улыбнуться — если улыбка кривая, это тревожный знак.
-
Попросите закрыть глаза и поднять руки — при инсульте одна из них поднимается ниже.
-
Попросите повторить короткую фразу, например: «Со мной всё в порядке». Если человек не может чётко произнести слова, нужно срочно вызывать скорую помощь.
Тот же тест можно применить и к себе, если чувствуете странные симптомы.
Головокружение при вставании
Если при резком подъёме с кровати темнеет в глазах или кружится голова, вероятно, речь идёт об ортостатической гипотензии — кратковременном падении давления. Это распространённое и неопасное состояние, чаще всего связанное с нехваткой жидкости.
Пейте достаточно воды, особенно в жару и при активных физических нагрузках — это поможет нормализовать кровообращение.
Когда виновата мигрень
Многие считают, что мигрень — это только сильная пульсирующая боль. Однако головокружение тоже может быть её проявлением. Приступы нередко длятся от нескольких часов до нескольких дней и могут сопровождаться повышенной чувствительностью к свету и звукам.
После удара головой
Головокружение может появиться после травмы. Даже лёгкий ушиб способен вызвать нарушение работы вестибулярного аппарата. Если после удара кружится голова, наблюдаются тошнота, спутанность сознания или двоение в глазах — необходим осмотр врача.
Во время тренировок
При физических нагрузках головокружение часто связано с обезвоживанием или гипервентиляцией — слишком частым дыханием. В этом случае уровень углекислого газа в крови снижается, что вызывает лёгкое головокружение.
Если вы пьёте достаточно воды, а симптомы всё равно повторяются даже при лёгких упражнениях, стоит проверить работу сердца и сосудов.
О чём говорит резкая головная боль
Внезапная сильная боль в голове — повод обратиться к врачу. Такой симптом может быть связан с нарушением работы сосудов, эндокринной системы или внутренних органов.
Возможные причины:
-
последствия черепно-мозговой травмы;
-
инфекционные заболевания;
-
мигрень;
-
повышенное артериальное или внутричерепное давление.
Если боль становится всё интенсивнее, это может говорить о воспалительных процессах или хронических нарушениях, требующих лечения.
Как распознать тип боли
-
Пульсирующая боль часто указывает на гипертонию или повышение внутричерепного давления.
-
Внезапная резкая боль может быть следствием спазма сосудов или сдавливания нерва.
-
Длительная боль — сигнал хронических патологий или даже опухолей.
Опасные состояния
Гипертония — одна из частых причин головных болей. Её провоцируют атеросклероз, избыточный вес, стресс, физическое перенапряжение. При повышении давления возможны покраснение лица, учащённый пульс, тошнота и головокружение.
Инсульт сопровождается внезапной болью, тошнотой, бледностью и слабостью. Иногда человек теряет сознание, но может оставаться в сознании с нарушенной речью или координацией.
Главное — не игнорировать сигналы организма
Головная боль и головокружение — это не отдельные болезни, а признаки нарушений в организме. Они могут быть как безобидными, так и свидетельствовать о серьёзных патологиях. Поэтому при повторяющихся или усиливающихся симптомах важно не откладывать визит к врачу и пройти обследование.
