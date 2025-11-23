Baltijas balss logotype
Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом

Дата публикации: 23.11.2025
Mediasole
Изображение к статье: Кружится голова? Врачи объяснили, когда это тревожный симптом
ФОТО: dreamstime

Ощущение, что земля уходит из-под ног, а окружающий мир будто вращается, знакомо почти каждому. Головокружение — один из самых частых симптомов, и причин у него множество.

Как возникает головокружение

Основная причина в том, что нарушается связь между мозгом и внутренним ухом, где расположен вестибулярный аппарат. Он отвечает за равновесие и ориентацию в пространстве. Когда информация, поступающая от органов чувств, не совпадает с данными, получаемыми от уха, мозг теряется и пытается восстановить баланс. Отсюда — ощущение неустойчивости, тошнота, слабость, бледность и потливость.

Такое бывает, например, при укачивании. В подобных ситуациях волноваться не стоит — неприятное состояние обычно проходит быстро и не представляет опасности.

Когда головокружение — это нормально

Кратковременное головокружение может возникнуть по вполне объяснимым причинам:

  • после употребления алкоголя;

  • из-за побочного действия лекарств;

  • при обезвоживании или перегреве;

  • при анемии и понижении уровня сахара в крови;

  • на фоне инфекций;

  • после интенсивных физических нагрузок.

В этих случаях головокружение исчезает после устранения провоцирующего фактора.

Когда стоит насторожиться

Иногда головокружение — сигнал серьёзных нарушений. Обратить внимание стоит, если:

  • приступы повторяются часто или длятся дольше нескольких минут;

  • вместе с головокружением появляется онемение, слабость, нарушение речи или зрения.

Такое сочетание симптомов может указывать на инсульт — одно из самых опасных состояний.

Как распознать инсульт

Проверить человека можно при помощи простого теста:

  • Попросите улыбнуться — если улыбка кривая, это тревожный знак.

  • Попросите закрыть глаза и поднять руки — при инсульте одна из них поднимается ниже.

  • Попросите повторить короткую фразу, например: «Со мной всё в порядке». Если человек не может чётко произнести слова, нужно срочно вызывать скорую помощь.

Тот же тест можно применить и к себе, если чувствуете странные симптомы.

Головокружение при вставании

Если при резком подъёме с кровати темнеет в глазах или кружится голова, вероятно, речь идёт об ортостатической гипотензии — кратковременном падении давления. Это распространённое и неопасное состояние, чаще всего связанное с нехваткой жидкости.

Пейте достаточно воды, особенно в жару и при активных физических нагрузках — это поможет нормализовать кровообращение.

Когда виновата мигрень

Многие считают, что мигрень — это только сильная пульсирующая боль. Однако головокружение тоже может быть её проявлением. Приступы нередко длятся от нескольких часов до нескольких дней и могут сопровождаться повышенной чувствительностью к свету и звукам.

После удара головой

Головокружение может появиться после травмы. Даже лёгкий ушиб способен вызвать нарушение работы вестибулярного аппарата. Если после удара кружится голова, наблюдаются тошнота, спутанность сознания или двоение в глазах — необходим осмотр врача.

Во время тренировок

При физических нагрузках головокружение часто связано с обезвоживанием или гипервентиляцией — слишком частым дыханием. В этом случае уровень углекислого газа в крови снижается, что вызывает лёгкое головокружение.

Если вы пьёте достаточно воды, а симптомы всё равно повторяются даже при лёгких упражнениях, стоит проверить работу сердца и сосудов.

О чём говорит резкая головная боль

Внезапная сильная боль в голове — повод обратиться к врачу. Такой симптом может быть связан с нарушением работы сосудов, эндокринной системы или внутренних органов.

Возможные причины:

  • последствия черепно-мозговой травмы;

  • инфекционные заболевания;

  • мигрень;

  • повышенное артериальное или внутричерепное давление.

Если боль становится всё интенсивнее, это может говорить о воспалительных процессах или хронических нарушениях, требующих лечения.

Как распознать тип боли

  • Пульсирующая боль часто указывает на гипертонию или повышение внутричерепного давления.

  • Внезапная резкая боль может быть следствием спазма сосудов или сдавливания нерва.

  • Длительная боль — сигнал хронических патологий или даже опухолей.

Опасные состояния

Гипертония — одна из частых причин головных болей. Её провоцируют атеросклероз, избыточный вес, стресс, физическое перенапряжение. При повышении давления возможны покраснение лица, учащённый пульс, тошнота и головокружение.

Инсульт сопровождается внезапной болью, тошнотой, бледностью и слабостью. Иногда человек теряет сознание, но может оставаться в сознании с нарушенной речью или координацией.

Главное — не игнорировать сигналы организма

Головная боль и головокружение — это не отдельные болезни, а признаки нарушений в организме. Они могут быть как безобидными, так и свидетельствовать о серьёзных патологиях. Поэтому при повторяющихся или усиливающихся симптомах важно не откладывать визит к врачу и пройти обследование.

#здоровье
