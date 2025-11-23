Ощущение, что земля уходит из-под ног, а окружающий мир будто вращается, знакомо почти каждому. Головокружение — один из самых частых симптомов, и причин у него множество.

Как возникает головокружение

Основная причина в том, что нарушается связь между мозгом и внутренним ухом, где расположен вестибулярный аппарат. Он отвечает за равновесие и ориентацию в пространстве. Когда информация, поступающая от органов чувств, не совпадает с данными, получаемыми от уха, мозг теряется и пытается восстановить баланс. Отсюда — ощущение неустойчивости, тошнота, слабость, бледность и потливость.

Такое бывает, например, при укачивании. В подобных ситуациях волноваться не стоит — неприятное состояние обычно проходит быстро и не представляет опасности.

Когда головокружение — это нормально

Кратковременное головокружение может возникнуть по вполне объяснимым причинам:

после употребления алкоголя;

из-за побочного действия лекарств;

при обезвоживании или перегреве;

при анемии и понижении уровня сахара в крови;

на фоне инфекций;

после интенсивных физических нагрузок.

В этих случаях головокружение исчезает после устранения провоцирующего фактора.

Когда стоит насторожиться

Иногда головокружение — сигнал серьёзных нарушений. Обратить внимание стоит, если:

приступы повторяются часто или длятся дольше нескольких минут;

вместе с головокружением появляется онемение, слабость, нарушение речи или зрения.

Такое сочетание симптомов может указывать на инсульт — одно из самых опасных состояний.

Как распознать инсульт

Проверить человека можно при помощи простого теста:

Попросите улыбнуться — если улыбка кривая, это тревожный знак.

Попросите закрыть глаза и поднять руки — при инсульте одна из них поднимается ниже.

Попросите повторить короткую фразу, например: «Со мной всё в порядке». Если человек не может чётко произнести слова, нужно срочно вызывать скорую помощь.

Тот же тест можно применить и к себе, если чувствуете странные симптомы.

Головокружение при вставании

Если при резком подъёме с кровати темнеет в глазах или кружится голова, вероятно, речь идёт об ортостатической гипотензии — кратковременном падении давления. Это распространённое и неопасное состояние, чаще всего связанное с нехваткой жидкости.

Пейте достаточно воды, особенно в жару и при активных физических нагрузках — это поможет нормализовать кровообращение.

Когда виновата мигрень

Многие считают, что мигрень — это только сильная пульсирующая боль. Однако головокружение тоже может быть её проявлением. Приступы нередко длятся от нескольких часов до нескольких дней и могут сопровождаться повышенной чувствительностью к свету и звукам.

После удара головой

Головокружение может появиться после травмы. Даже лёгкий ушиб способен вызвать нарушение работы вестибулярного аппарата. Если после удара кружится голова, наблюдаются тошнота, спутанность сознания или двоение в глазах — необходим осмотр врача.

Во время тренировок

При физических нагрузках головокружение часто связано с обезвоживанием или гипервентиляцией — слишком частым дыханием. В этом случае уровень углекислого газа в крови снижается, что вызывает лёгкое головокружение.

Если вы пьёте достаточно воды, а симптомы всё равно повторяются даже при лёгких упражнениях, стоит проверить работу сердца и сосудов.

О чём говорит резкая головная боль

Внезапная сильная боль в голове — повод обратиться к врачу. Такой симптом может быть связан с нарушением работы сосудов, эндокринной системы или внутренних органов.

Возможные причины:

последствия черепно-мозговой травмы;

инфекционные заболевания;

мигрень;

повышенное артериальное или внутричерепное давление.

Если боль становится всё интенсивнее, это может говорить о воспалительных процессах или хронических нарушениях, требующих лечения.

Как распознать тип боли

Пульсирующая боль часто указывает на гипертонию или повышение внутричерепного давления.

Внезапная резкая боль может быть следствием спазма сосудов или сдавливания нерва.

Длительная боль — сигнал хронических патологий или даже опухолей.

Опасные состояния

Гипертония — одна из частых причин головных болей. Её провоцируют атеросклероз, избыточный вес, стресс, физическое перенапряжение. При повышении давления возможны покраснение лица, учащённый пульс, тошнота и головокружение.

Инсульт сопровождается внезапной болью, тошнотой, бледностью и слабостью. Иногда человек теряет сознание, но может оставаться в сознании с нарушенной речью или координацией.

Главное — не игнорировать сигналы организма

Головная боль и головокружение — это не отдельные болезни, а признаки нарушений в организме. Они могут быть как безобидными, так и свидетельствовать о серьёзных патологиях. Поэтому при повторяющихся или усиливающихся симптомах важно не откладывать визит к врачу и пройти обследование.