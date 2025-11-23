Иногда полезнее выпить чай с парой ложечек сахара, чем съесть на завтрак некоторые «зожные» на первый взгляд продукты.

Сахар — вовсе не сладкая смерть. Не нужно демонизировать шоколадки и булочки, однако и есть их в неограниченных количествах — плохая идея. К тому же не только десерты вызывают скачки сахара в крови. И речь даже не о сладких газированных напитках. Есть на первый взгляд вовсе не сладкие продукты, которые могут спровоцировать неприятный эффект для вашего здоровья.

Почему это вредно

Что плохого в скачках сахара? Как отмечает автор книги «Переносимость сахара» Стив Беннетт, с умеренными и нечастыми скачками сахара организм здорового человека прекрасно справляется. Для этого высвобождается инсулин.

Однако, если человек на регулярной основе питается чем попало, инсулин активируется так часто, что клетки становятся менее восприимчивыми к нему и не так эффективно усваивают избыток глюкозы из крови.

Со временем развивается инсулинорезистентность. А это состояние в разы повышает риск развития диабета второго типа.

И об этом стоит помнить не только сладкоежкам.

«Вы думаете, что поступаете умно, избегая сахара в утреннем чае, но на самом деле настоящие злодеи — это те самые продукты, которые вы, ни о чем не подозревая, едите целый день», — отмечает Беннет.

Суть не в том, чтобы исключить эту пищу из своего меню. Главный принцип — соблюдать баланс и использовать грамотные сочетания продуктов.

Сухие завтраки

Тарелка хлопьев с молоком может казаться идеальным завтраком для тех, кто по утрам постоянно опаздывает. Но так ли это на самом деле?

Было доказано, что одна тарелка кукурузных хлопьев оказывает такое же воздействие на уровень сахара в крови, как и более восьми чайных ложек сахара. Стоит ли начинать свое утро с таких ошеломительных скачков?

Если вы очень любите хлопья на завтрак, старайтесь сочетать их с белковыми продуктами и пищей, богатой полезными жирами. Это могут быть йогурт, орехи, яйца. Они снизят скачки сахара и сделают утренний прием пищи более сытным.

Рис

Белый рис провоцирует скачки сахара. Чтобы избежать этого, его тоже можно сочетать с правильными продуктами. Например, добавьте к рису богатые клетчаткой овощи.

Другой вариант — выбрать бурый рис, в котором больше пищевых волокон. Также рис можно заменять на киноа.

Картофель

Гликемический индекс картофеля зависит от способа его приготовления. Например, холодный вареный картофель не вызывает таких скачков сахара в крови, как поджаренный на масле.

Чтобы максимально снизить вред от жареного картофеля, ешьте его с овощным салатом, добавляйте к блюду фасоль или другие источники белка.

А еще картофель можно попробовать заменить на цветную капусту.

Экзотические фрукты

Фрукты часто советуют как более полезный вариант десерта или сладкого перекуса. Однако тропические фрукты, такие как бананы, манго и ананасы, могут вызывать скачки уровня сахара в крови.

Причем гликемический индекс может зависеть от степени зрелости фрукта. Например, у незрелых бананов гликемический индекс ниже — около 30–40, поскольку они содержат больше резистентного крахмала, тогда как гликемический индекс спелых плодов колеблется около 51, а у перезрелых он возрастает до 60, пишет издание Daily Mail.