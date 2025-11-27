Baltijas balss logotype
Как похудеть во сне: 4 вечерние привычки, которые запускают жиросжигание 0 442

Люблю!
Дата публикации: 27.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как похудеть во сне: 4 вечерние привычки, которые запускают жиросжигание

Худеть — не всегда означает изнурять себя тренировками и строгими ограничениями. Иногда достаточно изменить несколько вечерних ритуалов, чтобы метаболизм начал работать активнее даже во время сна. Правильная подготовка ко сну помогает организму сжигать жир в состоянии покоя — и вы действительно можете проснуться более стройной.

1. Лёгкий белковый перекус перед сном

Мы привыкли слышать, что есть на ночь нельзя. Но исследования показывают: небольшой белковый коктейль за 30–60 минут до сна ускоряет обмен веществ, снижает давление и помогает телу перерабатывать накопленный за день жир. Главное — держать калорийность напитка в пределах до 150 калорий.

2. Полная темнота в спальне

Даже слабый источник света нарушает выработку мелатонина — гормона, который регулирует сон и метаболизм. Учёные подтверждают: чтобы организм полноценно восстанавливался и расходовал энергию, спальня должна быть максимально тёмной. Если нет плотных штор, выручит обычная маска для сна.

3. Спите в прохладном помещении

Пониженная температура усиливает активность коричневого жира — именно он помогает организму сжигать энергию и поддерживать теплоту. Холод стимулирует метаболизм и способствует похудению. Оптимальная температура для сна — около 19°C.

4. Ложитесь и вставайте в одно и то же время

Женщины, соблюдающие стабильный режим сна, худеют быстрее — это доказано исследованиями. Регулярность не только помогает контролировать вес, но и снижает риски болезней сердца и рака. Организм, который живёт по расписанию, эффективнее расходует энергию.

#питание #сон #похудение #исследования #метаболизм #здоровье
