С 30 ноября 2025 года по 4 января 2026 года в Бауском музее будет экспонироваться рождественская выставка «Пять минут до...».

Бауский музей приглашает на рождественскую выставку «Пять минут до…», посвящённую двум темам – времени и цирку. В экспозиции представлены исторические настенные часы, свидетельства истории Рижского цирка, ёлочные украшения, новые музейные поступления, авторские куклы, детские рисунки и пространство для исследований.

Исторические часы – экспонаты из коллекции Бауского и Юрмальского музеев, изготовленные в период со второй половины XIX века до конца 1930-х годов. Они иллюстрируют развитие часового дела и когда-то были не только точными измерителями времени, но и душой дома и спутниками повседневной жизни.

Выставка новых поступлений Бауского музея позволит увидеть, как повседневный предмет становится свидетелем своей эпохи. На ней будут представлены некоторые из новых приобретений музея за последние пять лет, которые наглядно демонстрируют эту трансформацию.

Выставка, посвящённая истории Рижского цирка, создана в сотрудничестве с Лолитой Липинской, которая начала свою деятельность в цирке в 1975 году воздушной гимнасткой, но руководила им в качестве директора в течение 10 лет – с 2006 по 2016 год. Вы сможете увидеть цирковой реквизит, костюмы и другие исторические свидетельства, раскрывающие будни цирка разных эпох. Цирковое искусство Латвии также будет представлено в фотографиях Георга Манзурова.

Частная коллекция ёлочных игрушек искусствоведа Ирены Бужинской, премьера которой состоится в Бауском музее, расскажет о ёлочных украшениях из стекла, ваты, пластика, пенопласта, лавсана и бумаги. Её дополнят видеоматериалы об истории ёлочных украшений и фотографии, присланные жителями с рождественских и новогодних праздников, которые раскрывают праздничные традиции с личной точки зрения.

Кукольные и игрушечные мастера Балтийской гильдии исследуют темы времени и цирка, используя кукольных персонажей и творческое воображение, а новогодняя елка музея будет украшена елочными игрушками, изготовленными мастерами.

В зале, предназначенном для развлечений и обучения, посетители смогут принять участие в различных цирковых и развлекательных мероприятиях.