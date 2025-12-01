Согласно исследованиям, количество секса в стабильных парах колеблется от 11 до 58 раз в год. Но даже этих 11 раз некоторые женщины старательно избегают. По статистике, около 30% женщин сталкиваются со снижением либидо, и это в два раза чаще чем мужчины. Такое положение вещей может привести к разрушению близости между партнерами. Почему желание угасает и можно ли его реанимировать? Спросили секс-коуча Екатерину Бибишеву.

Куда уходит либидо?

Либидо — это желание, сексуальное влечение, аппетит к сексу. Это возбуждающий жар, яркая вспышка, необузданная страсть. Как и все приятное, либидо не всегда отличается стабильностью. Оно может меняться в зависимости от вашего эмоционального состояния, физических ощущений или гормональных всплесков.

Причины снижения либидо бывают, как физиологические — беременность, кормление грудью, гормональный дисбаланс, бактериальные инфекции, прием определенных препаратов, так и психологические — затяжные депрессии, низкая самооценка, психологические травмы, недовольство партнером.

Ученые давно доказали связь между половыми органами женщины и ее мозгом. Разветвленная сеть нервных окончаний тянется от малого таза через спинной мозг к головному. Поэтому мозг влияет на наше либидо и наоборот. Например, если вы находитесь в стрессе, злитесь на партнера или испытываете проблемы с образом тела, сексуального возбуждения достичь крайне трудно. Мозг мобилизует все свои силы, чтобы помочь вам преодолеть психологический дискомфорт. На сексуальное желание энергии просто не остается.

И наоборот: когда вы видите рядом привлекательного мужчину, при этом вы здоровы, ощущаете себя комфортно и уверенно в собственном теле, мозг получает сигнал к возбуждению и либидо растет.

Взрослые американцы занимались сексом примерно на девять раз меньше в год в начале 2010-х годов по сравнению с концом 1990-х, согласно данным General Social Survey (Общенациональный репрезентативный социологический опрос).

Как вернуть желание

Можно ли разбудить либидо? Да, и еще раз да! Вот 5 простых способов снова полюбить секс.

Научитесь расслабляться. Когда вы расслаблены, ваш мозг получает сигнал, что вы в безопасности и можно направить энергию на получение удовольствия. А еще релаксация позволяет женщине активировать любовь. А из этого состояния намного проще пробудить либидо. Для релаксации отлично подойдут дыхательные практики, массаж, а также интимный самомассаж, который усиливает кровообращение в органах малого таза, повышает чувствительность и прибавляет яркости ощущениям в сексе.

Изучите собственное тело. Когда вы знаете, как устроено тело, где находятся ваши эрогенные зоны и как их стимулировать, вы можете напрямую влиять на свое либидо. Что еще помогает вернуть желание? Принятие собственного тела, особенно своих гениталий. Нам с детства внушали идею запретности прикосновений к интимным органам, культивировали чувство стыда по отношению к ним. Это не редко приводит к тому, что уже взрослая женщина строго разграничивает свою «чистую душу» и «грязные» половые органы. Секс для нее становится актом разврата. Но такое вряд ли произойдет, если вы будете в ладах со своими гениталиями. Когда вы воспринимаете тело целостно, не отвергаете половые органы, чувствуете себя уверенно и любите себя, либидо растет.

Добавьте разнообразие в ваш секс. Либидо остро реагирует на скуку в постели. Если ваш секс проходит в одних и тех же позах, с одними и тем же поведенческими паттернами, либидо может начать снижаться. Поэтому смело меняйте все: место для секса, приемы, сексуальные игрушки. Даже новое постельное белье может разбудить либидо.

Разговаривайте со своим партнером. Ведь секс — чуть ли не главный элемент близости. Поэтому смело общайтесь на интимные темы, обсуждайте свои фантазии.

Улучшайте кровообращение. Хорошее кровообращение — база для высокого либидо. Куда приливает кровь, там энергия, там и ваше желание. Отлично справляется с этой задачей интимная гимнастика. Когда вы тренируете интимные мышцы, кровообращение в органах малого таза улучшается, гормональный фон приходит в норму, усиливается лубрикация, пропадают спазмы и болезненные ощущения. А еще повышается чувствительность. Ну и, конечно, возбуждение: оно растет прямо в процессе тренировок.