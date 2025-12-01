Baltijas balss logotype
Выдающийся джазовый вокалист Сачал Васандани станет гостем концертного зала «Дзинтари»

Люблю!
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Выдающийся джазовый вокалист Сачал Васандани станет гостем концертного зала «Дзинтари»

5 декабря в концертном зале «Дзинтари» состоится джазовый вечер в Нью-Йорке в рамках цикла «Юрмальский джаз» с участием Сачала Васандани, одного из величайших джазовых вокалистов своего поколения, и его трио. В состав трио Сачала Васандани входят саксофонист Джон Эллис и гитарист Феми Томово.

Сачал Васандани известен своим уникальным голосом – тембром и особой фразировкой, которые делают его одним из самых ярких джазовых артистов современности. Его исполнение сочетает в себе обаяние и уверенность, когда он дирижирует большими биг-бэндами, а также проникновенную хрупкость, когда исполняет классические баллады. Подход Сачала Васандани к импровизации отличается творческой фантазией, как в текстах песен, так и в создании мелодий и ритмов. Газета «The New York Times» описала его так: «Яркий, молодой певец с бьющей через край харизмой. Элегантный и с тонким воображением». В свою очередь, известный трубач Уинтон Марсалис посвятил ему хвалебные слова: «Пение Сачала Васандани раскрывает эмоциональность и интеллект... он последователен и неподражаем».

Его последний альбом «Best Life Now» вышел в начале 2025 года, спродюсированный всемирно известным барабанщиком Нейтом Смитом. В рецензии на альбом на сайте paris-move.com говорится: «Прочно укоренённый в джазе, но смело раздвигающий его традиционные границы, альбом «Best Life Now» подтверждает статус Сачала как одной из важнейших фигур на музыкальной сцене Нью-Йорка. Он обладает харизмой, позволяющей ему возглавлять биг-бэнд из тринадцати музыкантов на самых престижных сценах».

Сачал сотрудничал с такими музыкальными гигантами, как Милтон Насименто, Уинтон Марсалис, Бобби Макферрин и Джон Хендрикс, регулярно выступая на самых престижных фестивалях и в концертных залах по всему миру. Сачал также известен как композитор, поэт-песенник и педагог, обогативший джазовую культуру своим широким и уникальным музыкальным видением.

#культура #музыка #Нью-Йорк
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
