Если вы мало спите или сон постоянно прерывается, полноценно отдохнуть за ночь не получается. На следующий день сложно сосредоточиться и работать. Когда проблема становится хронической, возможны нарушения здоровья.

Если человек спит недостаточно, от этого страдает весь организм, особенно нервная, эндокринная и иммунная системы. Врач-невролог Екатерина Демьяновская рассказывает, что может случиться, если ограничивать себя в ночном отдыхе.

Мозг не успевает «прибраться»

Сон играет критическую роль в нормальной работе мозга. Пока человек отдыхает, происходит активный процесс — удаление нейротоксинов, веществ, оказывающих разрушительное действие на нервные клетки (нейроны). Некоторые нейротоксины образуются в организме в процессе метаболизма или на фоне инфекций, другие попадают из внешней среды, например с загрязненным воздухом или лекарствами.

Ночная «генеральная уборка» позволяет нейтрализовать их и безопасно вывести из организма. Если этого не сделать, человек страдает от головной боли, слабости, тревожности. В тяжелых случаях могут появиться судороги, рвота, спутанность сознания. При длительном воздействии нейротоксинов развиваются хронические нарушения, такие как деменция.

Будут захлестывать эмоции

Ночной отдых играет ключевую роль в регуляции эмоций. В это время мозг перерабатывает впечатления дня, чтобы справиться со стрессом, тревогой и другими негативными чувствами, упорядочить воспоминания и «упаковать» их в долгосрочную память.

Когда сна достаточно, человек чувствует себя спокойным и расслабленным. Недосыпание может нарушить взаимодействие между структурами мозга, отвечающими за эмоциональные реакции, что приводит к повышенной эмоциональной реактивности, вспыльчивости и трудностям с контролем эмоций.

Сложно решать задачи

Недостаток сна влияет на область мозга, ответственную за решение задач и планирование. Становится сложнее соблюдать дедлайны на работе, отказываться от импульсивных действий и поступать рационально.

Нарушается баланс гормонов

Недосыпание влияет на эндокринную систему, которая через гормоны управляет физиологическими процессами организма: от температуры тела и давления до роста и репродуктивной функции. Например, повышение уровня кортизола может ускорять износ сердечной мышцы, печени, половых желез и усиливать воспалительные процессы.

Страдает вес

Качество сна влияет на обмен веществ и способность поддерживать здоровый вес. Сон регулирует выработку грелина (гормона голода) и лептина (гормона насыщения). Недосыпание увеличивает грелин и снижает лептин, что ведет к перееданию.

Также снижается чувствительность клеток к инсулину, повышается уровень глюкозы в крови. Организм хуже восстанавливает клетки, особенно мышечные, что замедляет рост и восстановление мышц.

Чаще возникают инфекции

Сон особенно важен для иммунной системы. Во время глубокого сна высвобождаются цитокины — молекулы, регулирующие иммунный ответ, стимулирующие рост и активацию иммунных клеток, контролирующие воспаление и защищающие организм от инфекций.

Недосыпание способствует развитию скрытых воспалительных процессов и делает инфекционные болезни тяжелее, замедляя восстановление.

Источник: doctorpiter