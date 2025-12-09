Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Интарс Бусулис выпускает новую песню в духе Рождества 0 93

Люблю!
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Интарс Бусулис выпускает новую песню в духе Рождества
ФОТО: Youtube

В это праздничное время Интарс Бусулис и оркестр Abonementa дарят слушателям новую композицию «Glītā» и приглашают на рождественские концерты «Kadiķīšu ielokā…».

Интарс Бусулис создал песню о праздничном настроении, которое заслуживает каждый.

«Это время, когда мы особенно ценим своих близких – все становится более хрупким и теплым. С выходом этой песни я призываю каждого проявить больше заботы, больше тепла и дарить чувство безопасности, чтобы вокруг нас царили только хорошие эмоции, как бы банально это ни звучало».

Автором музыки песни «Glītā» является Интарс Бусулис, автором текста — Мартс Пуятс, а продюсером — Рейнис Сеянс. В записи композиции участвуют музыканты оркестра Abonementa: Карлис Лацис, Каспарс Земитис, Винета Лаце, Карина Раса, Эдвинс Озолс, Марис Екябсонс, Каспарс Григалис, Алисе Канте и Кристине Пастаре.

Эту и многие другие душевные песни слушатели смогут насладиться на нескольких душевных рождественских концертах, которые Интарс Бусулис и оркестр Abonementa организуют впервые.

На рождественских концертах прозвучат как хорошо известные композиции Интара Бусулиса и Карлиса Лача, так и новые произведения других музыкантов оркестра Abonementa, а также любимые рождественские мелодии в новой интерпретации.

Концерты пройдут в четырех местах:

  • 17 и 18 декабря в Лиепае, в концертном зале «Lielais dzintars», в 19:00

  • 23 декабря в Риге, в театре Dailes, в 14:00 и 19:00

  • 25 декабря в Цесисе, концертном зале «Cēsis», в 14:00 и 19:00

  • 27 декабря в Резекне, в Латгальском центре «Gors», в 18:00

Вместе с Интаром Бусули выступят выдающиеся музыканты – пианист Карлис Лацис, саксофонист Марис Екэбсонс, гитарист Каспарс Земитис, бас-гитарист Эдвинс Озолс, барабанщик Микелис Вите и вокалистки - Винета Лаце, Карина Раса, Алиса Канте и Кристине Пастаре.

Читайте нас также:
#рождество #Латвия #культура #музыка #музыканты #Интарс Бусулис
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Может ли здоровый человек умереть от внезапной остановки сердца: объясняет врач
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Изображение к статье: Почему перед каждым Новым годом мы ставим цели — и ничего не меняется

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Реактивное топливо поможет улететь самым достойным. Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Топ-7 событий, которые повлияли (повлияют) на жизнь в Латвии (10-14 декабря)
Наша Латвия
Изображение к статье: С юго-запада в Латвии приближаются атмосферные фронты
Наша Латвия
Изображение к статье: Пытаться достичь мира в Украине без участия Европы — «нереалистично», - Папа Римский
В мире
Изображение к статье: Миграция под прицелом: в Сейме создана юбилейная следственная комиссия Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В таких условиях вынуждено жить население страны. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео