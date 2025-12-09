В это праздничное время Интарс Бусулис и оркестр Abonementa дарят слушателям новую композицию «Glītā» и приглашают на рождественские концерты «Kadiķīšu ielokā…».

Интарс Бусулис создал песню о праздничном настроении, которое заслуживает каждый.

«Это время, когда мы особенно ценим своих близких – все становится более хрупким и теплым. С выходом этой песни я призываю каждого проявить больше заботы, больше тепла и дарить чувство безопасности, чтобы вокруг нас царили только хорошие эмоции, как бы банально это ни звучало».

Автором музыки песни «Glītā» является Интарс Бусулис, автором текста — Мартс Пуятс, а продюсером — Рейнис Сеянс. В записи композиции участвуют музыканты оркестра Abonementa: Карлис Лацис, Каспарс Земитис, Винета Лаце, Карина Раса, Эдвинс Озолс, Марис Екябсонс, Каспарс Григалис, Алисе Канте и Кристине Пастаре.

Эту и многие другие душевные песни слушатели смогут насладиться на нескольких душевных рождественских концертах, которые Интарс Бусулис и оркестр Abonementa организуют впервые.

На рождественских концертах прозвучат как хорошо известные композиции Интара Бусулиса и Карлиса Лача, так и новые произведения других музыкантов оркестра Abonementa, а также любимые рождественские мелодии в новой интерпретации.

Концерты пройдут в четырех местах:

17 и 18 декабря в Лиепае, в концертном зале «Lielais dzintars», в 19:00

23 декабря в Риге, в театре Dailes, в 14:00 и 19:00

25 декабря в Цесисе, концертном зале «Cēsis», в 14:00 и 19:00

27 декабря в Резекне, в Латгальском центре «Gors», в 18:00

Вместе с Интаром Бусули выступят выдающиеся музыканты – пианист Карлис Лацис, саксофонист Марис Екэбсонс, гитарист Каспарс Земитис, бас-гитарист Эдвинс Озолс, барабанщик Микелис Вите и вокалистки - Винета Лаце, Карина Раса, Алиса Канте и Кристине Пастаре.