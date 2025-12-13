Baltijas balss logotype
6 вещей, которые нужно срочно выбросить из дома, чтобы сохранить здоровье 0 327

Люблю!
Дата публикации: 13.12.2025
1001sovet
Изображение к статье: 6 вещей, которые нужно срочно выбросить из дома, чтобы сохранить здоровье

Эксперты по гигиене, бытовой безопасности и организации пространства единодушны: некоторые вещи нужно без сожаления выбросить из дома

Наш дом — это среда, в которой мы проводим больше всего времени. И именно предметы вокруг нас могут как поддерживать здоровье, так и медленно его подрывать.

Эксперты по гигиене, бытовой безопасности и организации пространства единодушны: некоторые вещи нужно без сожаления выбросить из дома. Они накапливают бактерии, токсины, пыль и создают стрессовый фон, со временем влияющий на самочувствие и качество жизни.

Какие вещи необходимо обязательно выбросить из дома, чтобы не болеть и долго жить

Старые губки, тряпки и кухонные полотенца. Это один из главных рассадников бактерий в доме. Даже если они чисты извне, в их волокнах остаются микробы, плесень и неприятные запахи. Эксперты советуют заменять кухонные губки каждые 2 недели, а полотенца регулярно стирать и не хранить во влажном состоянии.

Просроченное лекарство и косметика. Мази, капли, таблетки, кремы и тоники по истечении срока годности теряют свойства или даже становятся опасными. Просроченные медикаменты могут вызвать побочные реакции, а косметика — аллергию и раздражение.

Пластиковые контейнеры со стертой поверхностью. Старый пластик имеет микротрещины, в которых скапливаются бактерии. Кроме того, дешевые виды пластика могут выделять вредные вещества при контакте с горячей едой.

Повреждена посуда и треснутые чашки. Трещины на керамике или эмали — идеальное место для бактерий и грибков. Кроме того, эмалированная посуда со сколами может выделять опасные соединения.

Старые подушки и одеяла. В наполнителе подушек с годами накапливается пыль, клещи и аллергены. Даже частая стирка не устраняет проблему полностью. Эксперты советуют менять подушки раз в 2-3 года.

Ароматические свечи и освежители с сомнительным составом. Многие ароматизаторы содержат синтетические вещества, которые при нагревании выделяют токсины. Они могут вызывать головные боли, раздражение слизистых и аллергии.

#дом #безопасность #уборка #пластик #посуда #косметика #полезно знать #гигиена #быт #здоровье
Видео