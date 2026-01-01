Вы замечали, что некоторые люди лучше ладят с кошками и собаками, чем другие? Ученые из Копенгагенского университета объясняют, в чем причина.

Чтобы домашнее животное приносило радость, его нужно правильно воспитать, советует Doctorpiter. Нельзя бить, шлепать или кричать на питомца — это только разбудит в нем агрессора, а послушания не добьетесь. Котенка или щенка нужно хвалить за хорошие поступки и показывать, как вас расстроили лужа на полу или испорченные тапки.

Вы могли заметить, что даже если питомца воспитывают все члены семьи, он все равно будет тянуться к одному человеку. Со временем его внимание станет самой желанной наградой, команды будут выполняться с первого раза, и питомец будет демонстрировать, что вот он — мой самый любимый хозяин.

Почему так происходит? Какие люди лучше всего понимают домашних животных и умеют ладить с ними? Ученые из Копенгагенского университета провели исследование, чтобы выяснить, кто лучше считывает эмоции животных, например, определяет, находится ли питомец в стрессе или рад и весел.

В эксперименте участвовали 1024 человека из 48 стран. Испытуемым давали слушать, как «разговаривают» различные животные: овцы, лошади, свиньи, кошки, собаки. Затем участников просили оценить результат. Оказалось, что лучше всего понимали животных люди с развитым чувством эмпатии, которые могут искренне сопереживать даже малознакомым и всегда знают, как утешить и поддержать.

— Мы заметили, что чем дольше человек работает с животным, тем лучше его понимает. Это касается опытных фермеров — они знают, почему овца перестала есть, а конь стал агрессивным, — говорит Элоди Брифер, один из авторов исследования.

Возраст также играет роль. Результаты показали, что лучше всего животных понимают люди в возрасте от 20 до 29 лет. Те, кому меньше 20 лет, понимали зверей гораздо хуже, чем те, кто был в преклонном возрасте.

Интересный факт: чем старше человек, тем хуже он понимает питомца.

— Для нас было удивительно, что эмпатия к людям и животным связана напрямую. Чем больше человек может сопереживать своему виду, тем лучше он понимает и другие виды, такие как лошади и собаки, — комментируют ученые.

Однако каждый человек может развивать свою эмпатию. Чем дольше участники слушали животных, тем больше у них было правильных ответов.

Ученые также пришли к выводу, что уровень образования, пол и наличие детей не влияют на способность чувствовать и понимать животных. Утверждение, что многодетная мать будет лучше ладить с кошкой, чем одинокий мужчина, — это миф.