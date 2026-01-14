Жизнь известного артиста оборвалась сегодня утром. В СМИ уже раскрыли, какое серьезное осложнение привело к его кончине.

Несколько часов назад СМИ облетела скорбная весть: умер российский актер и режиссер Игорь Золотовицкий. Звезде множества фильмов и сериалов было 64 года. Причина его смерти уже известна. Как сообщают журналисты Telegram-канала Mash, жизнь артиста оборвалась из-за тяжелого заболевания, с которым он боролся в последнее время.

По информации источника, сердце Золотовицкого остановилось сегодня в девять часов утра. Врачи в течение получаса проводили реанимационные действия, однако спасти Игоря Яковлевича не удалось.

В больницу Золотовицкий поступил 10 января. Он находился в крайне тяжелом состоянии и был немедленно подключен к аппарату ИВЛ. Самочувствие актера резко ухудшилось после очередных курсов химиотерапии. Известно, что он страдал от рака желудка — диагноз ему поставили еще в прошлом году. В конце декабря актер трижды попадал в клинику из-за осложнений и проблем с сердцем.

Творческое наследие Золотовицкого включает большое количество знаковых работ. Зрители знают и любят его по ролям в проектах «Ландыш серебристый», «Каменская», «Сердце капитана Немова», «Самая красивая» и других.