Белый хлеб и газировка повышают риск онкологии после 50 лет 0 228

Люблю!
Дата публикации: 16.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Белый хлеб и газировка повышают риск онкологии после 50 лет

Рафинированные углеводы способствуют развитию хронического воспаления.

После 50 лет употребление белого хлеба, белого риса, тортов и сладких газированных напитков может повышать риск развития рака, заявила врач-онколог Прити Субхедар. Об этом пишет 20minutos.

По мнению специалиста, эти продукты провоцируют резкие скачки уровня глюкозы в крови, стимулируя выработку инсулина и инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР‑1). Поскольку ИФР‑1 регулирует деление клеток, его хроническое повышение может привести к неконтролируемому росту опухолевых клеток.

Кроме того, рафинированные углеводы способствуют развитию хронического воспаления и увеличению количества свободных радикалов, повреждающих клетки и ДНК. После 50 лет метаболические и гормональные изменения усиливают чувствительность организма к такому воздействию, поэтому правильное питание приобретает особую значимость для профилактики онкологических заболеваний.

Субхедар составлять ежедневное меню на основе цельнозерновых продуктов, овощей, фруктов, бобовых, полезных жиров и нежирного белка. Такой подход помогает стабилизировать уровень сахара в крови, снижать воспаление и обеспечивать организм антиоксидантами. Важно не исключать продукты полностью, а сокращать их долю в рационе для долгосрочного снижения онкологических рисков.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
