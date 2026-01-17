Ученые отмечают: эта болезнь годами оставалась без внимания и часто ошибочно диагностировалась.

Международная федерация диабета официально признала диабет 5 типа как отдельную форму заболевания, связанную с хроническим недоеданием и нарушением развития поджелудочной железы. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Кто может заболеть диабетом 5 типа?

По данным Международной федерации диабета, диабет 5 типа чаще всего диагностируют у худых подростков и молодых взрослых с индексом массы тела ниже 18,5 (предельный уровень нормального веса). Преимущественно это жители стран с низким и средним уровнем дохода.

По оценкам ученых, в мире с этой формой диабета живут около 25 миллионов человек, значительная часть которых остается недиагностированной или ошибочно считается больными диабетом 1 типа.

Симптомы и лечение диабета 5 типа?

Симптомы диабета 5 типа схожи с другими формами заболевания — жажда, частое мочеиспускание, усталость, головная боль и медленное заживление ран. При этом инсулинотерапия здесь часто малоэффективна.

Поэтому эксперты рекомендуют коррекцию питания с акцентом на белок и питательные вещества для стабилизации уровня сахара в крови.