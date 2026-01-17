Однодневные голодания — отличный способ начать практику отказа от пищи, улучшить здоровье и научиться контролировать свои привычки. Такая практика повышает иммунитет, способствует очищению организма и омоложению, а также формирует правильное отношение к пище. Для начала рекомендуется освоить однодневное голодание хотя бы на месяц, оптимально — на три месяца.