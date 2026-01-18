Baltijas balss logotype
Ночной детокс: напиток для очищения организма и ускорения обмена веществ

Люблю!
Дата публикации: 18.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ночной детокс: напиток для очищения организма и ускорения обмена веществ

Этот натуральный напиток помогает очистить организм от токсинов, ускорить метаболизм и поддерживать здоровье. Регулярное употребление способствует снижению веса, особенно в области живота, что уменьшает риски диабета, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Полезные ингредиенты

  • Петрушка — мощный антиоксидант, поддерживает работу почек, помогает при воспалениях и очищает кровь.
  • Лимон — способствует детоксикации и укрепляет иммунитет.
  • Имбирь — ускоряет обмен веществ и борется с воспалениями.
  • Корица — регулирует уровень сахара в крови.
  • Яблочный уксус — улучшает пищеварение и способствует расщеплению жиров.

Рецепт напитка

  • 1 лимон
  • Пучок петрушки
  • 1 ст. ложка тертого имбиря
  • 1 ч. ложка яблочного уксуса
  • 1 палочка корицы или 1 ч. ложка порошка корицы
  • 500 мл воды

Приготовление

  1. Все ингредиенты смешайте в блендере до однородной консистенции.
  2. Выпивайте напиток перед сном. Уже утром вы почувствуете лёгкость и заряд энергии.

Регулярное употребление такого напитка помогает поддерживать обмен веществ, очищать организм и укреплять иммунитет.

Источник

#питание #иммунитет #вес #здоровый образ жизни #детокс #здоровье
