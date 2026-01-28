Повышенный сахар в крови — проблема, знакомая многим, особенно тем, кто следит за своим здоровьем. Но знаете ли вы, что глюкоза может повышаться не только из-за чрезмерного употребления конфет и пирожных?

Многие пациенты с нарушениями углеводного обмена воспринимают высокий уровень сахара как прямое следствие употребления конфет или десертов (либо другой сладкой пищи). Однако глюкоза в крови у них может повышаться по самым разным причинам, и далеко не все они связаны с употреблением сладостей. Екатерина Демьяновская, невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, объяснила, в каких случаях такое может происходить.

Даже у «идеальных» пациентов

Иногда даже неукоснительное соблюдение диетических рекомендаций при сахарном диабете и нарушении толерантности к глюкозе не гарантирует улучшение профиля гликемии. Нередко повышение глюкозы в крови связано не с питанием, а с другими факторами образа жизни.

Например, сильный стресс и недостаток сна запускают выработку кортизола и адреналина. Эти гормоны заставляют организм мобилизовать запасенную в печени глюкозу, из-за чего ее уровень в крови повышается. Влияют на гликемию и нарушения сна. Есть данные, что при апноэ сна клетки становятся менее чувствительными к инсулину, поэтому простые сахара хуже утилизируются. Еще один важный фактор — нерегулярные приемы пищи.

«Если между ними проходят слишком большие промежутки времени, организм начинает активно производить глюкозу из собственных запасов, главным образом из гликогена печени. Процесс называется глюконеогенезом, и он способен повышать уровень глюкозы в крови даже при полном отказе от сладкого», — поясняет врач.

Спровоцировать повышение сахара в крови может избыток быстрых углеводов, даже если они несладкие. Белый хлеб, белый рис, картофель, макароны, любая выпечка из пшеничной муки — это продукты, которые быстро превращаются в глюкозу и могут поднимать уровень сахара так же или даже сильнее, чем десерт. «Еще одна возможная причина — низкая физическая активность. Мышцы — главный потребитель глюкозы. Депонирование неиспользованных энергетических ресурсов приводит к избытку массы тела и ожирению, а это один из главных факторов инсулинорезистентности», — говорит Екатерина Демьяновская.

Еще пять причин повышенного сахара

Спровоцировать скачок глюкозы могут инфекции. Любой воспалительный процесс может повышать уровень кортизола, что вызывает временный рост содержания глюкозы в крови. Из-за этого во время ОРВИ, гриппа или других инфекционно-воспалительных болезней углеводный обмен может контролироваться хуже.

Печень регулирует уровень глюкозы, поэтому ее заболевания (например, стеатоз, гепатиты) могут приводить к нарушению выработки и высвобождения сахара.

Кроме инсулина, некоторые гормоны могут существенно влиять на обмен углеводов. Повышенная функция щитовидной железы, акромегалия, синдром Иценко — Кушинга или поликистоз яичников могут поддерживать высокую гликемию.

В некоторых случаях к увеличению концентрации сахара в крови приводит прием лекарств, прежде всего кортикостероидов, гормональных и мочегонных препаратов, некоторых антидепрессантов.

Влияет на глюкозу обезвоживание и развитие инсулинорезистентности — состояния, при котором клетки перестают реагировать на гормон инсулин. В результате глюкоза не может проникнуть внутрь клеток в достаточном количестве и накапливается в крови. Инсулинорезистентность может появляться или усугубляться в процессе течения сахарного диабета.

Как не допустить скачков

Естественное поддержание нормогликемии — сложный метаболический процесс, на который влияет множество факторов: сон, стресс, гормоны, физическая активность, работа печени и некоторые лекарственные препараты.

«Если уровень глюкозы повышается впервые в жизни и без очевидных причин, стоит обсудить это с врачом и пройти обследование. Ранняя диагностика позволяет вовремя предотвратить серьезные осложнения», — резюмирует врач.