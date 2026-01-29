Учёные подтвердили связь между курением и развитием депрессии

Люблю!
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Исследовательская группа Центрального института психического здоровья впервые подтвердила связь между курением и депрессией. Об этом сообщает BMC Public Health.

В исследование включили данные 173 тысяч человек в возрасте от 19 до 72 лет, половина из которых были женщины. Участники предоставили информацию о диагнозах депрессии, текущих симптомах, условиях жизни и привычках курения. На основе этих сведений сформировали три группы: никогда не курившие, бывшие и действующие курильщики.

Учёные установили, что депрессия диагностируется чаще как у нынешних, так и у бывших курильщиков по сравнению с теми, кто никогда не курил, особенно в возрастной группе 40–59 лет. Кроме того, выявлена дозозависимая связь: количество сигарет в день коррелировало с выраженностью депрессивных симптомов.

Кроме того, позднее начало курения ассоциировалось с более поздним развитием первого депрессивного эпизода. При этом отказ от курения оказывал положительный эффект: с увеличением времени воздержания отдалялся последний эпизод депрессии. В среднем каждый год без сигарет был связан с улучшением показателей психического состояния.

#медицина #депрессия #привычки #курение #здоровый образ жизни #здоровье #психология
Автор - Ольга Стопинская
