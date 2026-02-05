Baltijas balss logotype
Повышенная температура без простуды: когда это норма, а когда повод насторожиться

Люблю!
Дата публикации: 05.02.2026
Napensii
Изображение к статье: Повышенная температура без простуды: когда это норма, а когда повод насторожиться

Ситуация, когда термометр показывает повышенную температуру, а самочувствие остается нормальным, встречается довольно часто. Медики объясняют: во многих случаях это не повод для паники, но игнорировать такой сигнал организма не стоит.

Повышенная температура без симптомов не всегда означает болезнь и может быть физиологической реакцией организма.

Стресс, лекарства, скрытые инфекции и аутоиммунные процессы — среди наиболее распространенных причин субфебрилитета.

Врачи советуют оценивать динамику температуры и обращаться за помощью, если она сохраняется или растет. Повышенная температура тела традиционно ассоциируется с простудой или воспалительным процессом. В то же время часть людей сталкивается с так называемым субфебрилитетом — показателями в пределах 36,9–37,2 °C без других симптомов. Специалисты отмечают, что на фоне стресса, тревоги и постоянного нервного напряжения такие реакции стали распространенными.

Почему поднимается температура без простуды?

Врачи подчеркивают: универсальной «нормы» температуры не существует. Для одних 37 °C — это вариант физиологической нормы, для других — сигнал изменений в организме. Решающим является не сам показатель, а его продолжительность и сопутствующие обстоятельства.

Когда стоит срочно обращаться к врачу из-за повышенной температуры?

В большинстве случаев кратковременное повышение температуры проходит самостоятельно. В то же время существуют ситуации, требующие немедленной медицинской консультации.

В частности, если:

  • температура превышает 38 °C у младенцев до трех месяцев;

  • более 38,9 °C у детей в возрасте от 3 до 6 месяцев;

  • повышение выше 38,9 °C у детей до двух лет длится более суток;

  • температура появилась после пребывания ребенка в закрытом автомобиле на солнце;

  • лихорадка сохраняется более трех дней у детей любого возраста;

  • показатели превышают 39,4 °C у взрослых.

Такие состояния могут свидетельствовать о серьезных нарушениях и требуют обследования.

Почему температура может повышаться без симптомов?

Стресс и тревога

Психогенная лихорадка — хорошо известное явление. Хроническое эмоциональное напряжение способно повышать температуру на 0,3–0,7 °C даже без инфекции. Это чаще наблюдается у молодых людей и лиц с высокой чувствительностью к стрессу.

Побочное действие лекарств

Через 7–10 дней после начала приема нового препарата может возникать так называемая лекарственная лихорадка. Чаще всего ее связывают с антибиотиками, препаратами от давления и противосудорожными средствами.

Вирусные инфекции в стертой форме

ОРВИ, грипп или мононуклеоз иногда начинаются только с повышения температуры, без кашля или насморка, особенно при ослабленном иммунитете.

Аутоиммунные процессы

Ревматоидный артрит или рассеянный склероз могут длительное время проявляться только субфебрильной температурой, являющейся следствием хронического воспаления.

Онкологические заболевания

Некоторые формы лейкозов и лимфом на ранних стадиях иногда сопровождаются длительным повышением температуры без других симптомов.

Бактериальные инфекции в начале развития

Например, туберкулез может начинаться с незначительной лихорадки и общей слабости.

Отдельно врачи упоминают реакцию на вакцинацию и случаи лихорадки неизвестного происхождения, когда даже после обследований четкую причину установить не удается.

Что делать, если температура повышена, но других симптомов нет?

При отсутствии тревожных признаков медики советуют не спешить с самолечением. Важно нормализовать сон, снизить уровень стресса, пить достаточно жидкости и наблюдать за динамикой показателей.

Если же температура растет, держится длительное время или появляются новые симптомы — стоит обратиться к врачу для осмотра и базовых анализов.

Читайте нас также:
#медицина #врач #стресс #простуда #температура #инфекции #лечение #симптомы #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео