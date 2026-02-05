Влияние наследственности на продолжительность жизни оказалось заметно выше, чем считалось ранее. На протяжении долгого времени этот показатель занижался из-за высокой доли смертей, не связанных с естественным старением. Об этом пишет Science.

Исследователи из Копенгагенского университета изучили массивы данных по близнецам и пришли к выводу, что при исключении летальных исходов, вызванных авариями, травмами, инфекциями и другими внешними причинами, вклад родителей в долголетие потомков достигает 50 процентов. В прошлые века люди часто погибали в результате войн, эпидемий и несчастных случаев, что искажало статистическую картину.

По словам учёных, именно эти факторы скрывали реальное значение биологических механизмов старения. В результате раньше исследователи приходили к выводу о слабой связи между генетикой и продолжительностью жизни.

Применение иной методики расчёта показало, что при исключении внешних причин смерти становится очевидно: гены в значительной степени определяют риск летального исхода, связанного с постепенным снижением функций организма. В таких условиях наследуемость долголетия сопоставима с наследуемостью большинства ключевых физиологических характеристик человека.