Самые вредные позы для сна: «карандаш» против «тираннозавра» 0 387

Люблю!
Дата публикации: 06.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самые вредные позы для сна: «карандаш» против «тираннозавра»

Эксперты рассказали, какие позы сна могут нанести вред телу, а какие помогают расслабиться и восстановиться ночью.

Специалисты отмечают, что сон на боку или спине предпочтительнее, чем на животе, поскольку мышцы и суставы лучше расслабляются, а позвоночник сохраняет правильное положение. Неправильная поза сна может привести к боли, проблемам с пищеварением и апноэ сна.

Особое внимание уделяют так называемой позе «тираннозавр» — когда человек спит на боку, прижимая руки к груди. Хотя сон на боку полезен, такое скручивание может вызвать покалывание или жжение, а при длительном соблюдении — повреждение нервов локтей и запястий.

Поза «карандаш», когда тело вытянуто на боку, руки опущены вдоль тела, считается естественной и полезной. Она снижает нагрузку на суставы, поддерживает правильное положение позвоночника и улучшает кровообращение.

Популярна также поза эмбриона — на боку с подтянутыми к животу ногами. Она комфортна для сна, уменьшает храп и подходит беременным, но чрезмерное скручивание может ограничивать дыхание и вызывать скованность суставов.

Сон на спине лицом к потолку, особенно с руками на груди, может привести к сдавлению нервов и дискомфорту в шее. Эксперты советуют подкладывать под колени подушку для смягчения поясничного изгиба.

Наиболее вредной признана поза на животе, которая нарушает дыхание и искривляет позвоночник, особенно опасна для людей с болями в пояснице. Варианты с одной ногой выше другой или согнутой рукой под подушкой также не рекомендуются.

Лучший совет специалистов — позволять телу двигаться во сне и менять позы. Если утром появляются покалывание или онемение в руках, это сигнал пересмотреть позу сна, чтобы избежать ограничений кровотока и повреждений нервов.

источник

Читайте нас также:
#сон #беременность #позвоночник #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео