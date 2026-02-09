Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Герпес «просыпается» зимой: что стоит знать о сезонных обострениях 0 188

Люблю!
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Герпес «просыпается» зимой: что стоит знать о сезонных обострениях

Рецидивы герпеса — частое явление у многих людей, особенно к концу зимы и в начале весны. Медики связывают сезонность вспышек не с простым «снижением иммунитета», а с совокупностью факторов — от сопутствующих вирусных инфекций до изменений в образе жизни. Понимание этих триггеров помогает людям лучше контролировать проявления вируса.

Вирус герпеса (HSV) после первичного заражения остаётся в организме навсегда, скрываясь в нервных узлах в состоянии латентности. Когда определённые факторы нарушают равновесие между вирусом и защитой организма, вирус может реактивироваться и вызвать симптомы — небольшие пузырьки и язвочки на губах или в интимной области.

Почему герпес «просыпается» именно зимой

Медицинские специалисты отмечают, что зимой и ранней весной в воздухе и теле человека происходят условия, которые способствуют рецидивам герпеса:

Рост числа простудных заболеваний— сезонные ОРВИ и грипп оттягивают иммунные ресурсы на борьбу с острыми инфекциями, что уменьшает локальный контроль над латентным вирусом.

Стресс и усталость — хронический стресс, дефицит сна и сезонная усталость ослабляют способность организма сдерживать вирус активностью иммунной системы.

Погодные условия — холод, сухой воздух и ветер могут нарушать защитный барьер кожи и слизистых, создавая для вируса благоприятную среду для выхода из латентного состояния.

Гормональные колебания и другие физиологические изменения также способны стимулировать реактивацию вируса.

Эти факторы сами по себе не обязательно вызывают вспышку, но в комбинации создают условия для ослабления контроля над вирусом, что и проявляется рецидивом, например, в виде «простуды на губах».

Триггеры рецидивов — что ещё важно знать

Современные медицинские источники выделяют ряд ситуаций, которые могут спровоцировать герпес, даже вне явной сезонности:

  • Эмоциональный и физический стресс — часто становится предвестником вспышек.

  • Другие инфекции — например, простуда или грипп могут давать мощный «иммунный ответ», отвлекая защиту от контроля герпеса.

  • Повреждения кожи или слизистых — микротравмы, сухость или трение могут стимулировать реактивацию на локальном уровне.

  • Гормональные циклы — особенно у женщин, связанные с менструацией или другими колебаниями гормонов.

  • Воздействие ультрафиолета — особенно у людей с HSV-1, связано с выходом вируса на поверхность.

Важно понимать, что одно триггер-событие не означает обязательный рецидив — реактивация герпеса часто зависит от совокупности нескольких факторов, действующих одновременно.

Когда обращаться к врачу

В большинстве случаев герпесные высыпания заживают сами по себе. Однако медицинская помощь нужна, если:

  • рецидивы случаются слишком часто или сопровождаются выраженной болью;

  • язвы заживают медленно;

  • есть выраженные симптомы воспаления, высокая температура или нестандартные проявления;

  • у человека уже есть сопутствующие хронические заболевания.

В таких случаях врач может оценить необходимость противовирусной терапии или дать совет по профилактике рецидивов на основании медицинского осмотра и анализов.

...Сезонные обострения герпеса — не случайность, а результат влияния нескольких факторов: от климатических условий и частых простуд до стресса и физиологических изменений в организме. Понимание триггеров и внимательное отношение к своему состоянию помогает людям с герпесом лучше подготовиться к возможным рецидивам и обращаться к врачу вовремя.

Читайте нас также:
#медицина #иммунитет #стресс #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Почему француженки и японки стареют «изящно»: секрет в одной простой привычке
Люблю!
Изображение к статье: Вы не понимаете? Развал России никто не заметит пока Москва не атакует Тверь - аналитик
Lifenews
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео