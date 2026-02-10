Baltijas balss logotype
Ночная потливость: естественные причины и тревожные сигналы 0 489

Люблю!
Дата публикации: 10.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ночная потливость: естественные причины и тревожные сигналы

Человеческая кожа содержит от 2 до 5 миллионов потовых желёз, которые выделяют жидкость, содержащую соли, белки и другие вещества. В норме взрослый человек теряет около 400–600 мл пота в сутки, что помогает охлаждать тело и поддерживать увлажнение кожи.

Работа потовых желёз регулируется автономной нервной системой и гормонами надпочечников, поэтому потоотделение невозможно сознательно контролировать.

Ночью большинство процессов организма замедляются, включая работу потовых желёз. Но иногда ночная потливость — гипергидроз — может быть сигналом о проблемах со здоровьем.

Основные причины ночного потоотделения

  1. Климакс у женщин

    После 45–50 лет снижается выработка эстрогенов, что вызывает приливы жара и потливость, особенно ночью. При появлении симптомов климакса стоит обратиться к гинекологу.

  2. Вредные привычки

    • Курение стимулирует потовые железы через ацетилхолин.
    • Алкоголь нарушает терморегуляцию и баланс гормонов, вызывая поверхностный сон и ночной пот. Рекомендуется избегать курения и употребления алкоголя перед сном.

  3. Эндокринные заболевания

    Гипергидроз может быть связан с:

    • гипертиреозом,
    • сахарным диабетом,
    • феохромоцитомой,
    • акромегалией. Консультация терапевта и анализы на гормоны помогут выявить проблему.

  4. Синдром ночного апноэ

    При кратковременной остановке дыхания во сне возникает усиленное потоотделение. Дополнительные признаки: громкий храп, утренняя головная боль, слабость. Требуется обследование у врача.

  5. Инфекционные заболевания

    Ночная потливость может сигнализировать о скрытых инфекциях, например, при вирусных или бактериальных заболеваниях, а также при малярии после поездки в тропики. Если есть повышение температуры — нужна консультация терапевта.

  6. Побочные эффекты лекарств

    Потливость возникает при приёме антидепрессантов, бета-блокаторов, инсулина и других препаратов. При появлении симптомов следует обсудить с врачом замену или корректировку дозировки.

  7. Онкологические заболевания

    Лейкоз, лимфомы и другие опухоли могут проявляться ночным потом, слабостью, снижением веса, увеличением лимфоузлов. Ранняя диагностика повышает эффективность лечения.

Итог

Ночная потливость может быть как нормальной реакцией на жаркое помещение или еду, так и признаком серьёзного заболевания. Если потливость повторяется регулярно, сопровождается слабостью, температурой или потерей веса — необходимо обратиться к врачу для обследования.

Источник

#медицина #сон #гормоны #диагностика #лечение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео