Правильное питание может поддерживать сексуальное здоровье, улучшая кровообращение, гормональный баланс и общее состояние организма — ключевые факторы, влияющие на либидо у мужчин и женщин. Эксперты объясняют, какие продукты стоит включить в рацион, а какие лучше ограничить.

По словам специалистов, либидо не является простым переключателем ― оно зависит от общего здоровья: сердечно-сосудистой системы, уровня гормонов, энергетического баланса и психологического состояния. Чтобы проявить сексуальное влечение, организм должен быть в тонусе, а не «экономить ресурсы» на жизненно важные функции.

Продукты, поддерживающие кровообращение и энергию

Для усиления притока крови к тканям и органов, важного для сексуального возбуждения, особенно у мужчин, полезны продукты с флаванолами и аргинином. Темный шоколад богат флаванолами, которые расширяют сосуды, а арбуз содержит цитруллин — предшественник аргинина.

Орехи и семена, например тыквенные, содержат цинк и магний, способствующие поддержанию здорового кровообращения и энергии, что может благоприятно отражаться на либидо.

Гормональный баланс и «строительные материалы»

Половые гормоны, включая тестостерон, играют ключевую роль в сексуальном желании как у мужчин, так и у женщин. Пища, богатая омега-3 жирными кислотами (например, лосось, сардины), помогает поддерживать гормональный баланс и здоровье сосудов.

Устрицы остаются одним из классических продуктов, богатых цинком — микроэлементом, участвующим в выработке тестостерона и поддержке иммунной системы.

Яйца и авокадо содержат холестерин и полезные жиры, необходимые для синтеза гормонов и нормального функционирования эндокринной системы.

Психологическая устойчивость и стресс

Высокий уровень хронического стресса повышает кортизол, который подавляет выработку тестостерона и снижает сексуальное желание. Продукты, богатые магнием (например, шпинат) и антиоксидантами (ягоды), помогают снизить уровень стресса и поддерживать энергетический баланс.

Продукты, которые могут снижать либидо

Не только включение полезных продуктов важно, но и исключение вредных привычек и еды. Избыточный сахар, рафинированные углеводы, обработанные продукты и избыток алкоголя могут нарушать гормональный баланс и ухудшать кровообращение, что негативно отражается на сексуальном желании.

Питание — это не мгновенный способ «всплеска желания», но стратегический элемент здоровья, который со временем может укрепить либидо за счёт улучшения кровообращения, гормонального баланса, энергии и эмоционального состояния. Такой подход работает в комплексе с другими факторами здорового образа жизни — полноценным сном, физической активностью и управлением стрессом.