Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Диета для страсти: что включить в рацион, чтобы поддержать либидо 0 274

Люблю!
Дата публикации: 11.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диета для страсти: что включить в рацион, чтобы поддержать либидо

Правильное питание может поддерживать сексуальное здоровье, улучшая кровообращение, гормональный баланс и общее состояние организма — ключевые факторы, влияющие на либидо у мужчин и женщин. Эксперты объясняют, какие продукты стоит включить в рацион, а какие лучше ограничить.

По словам специалистов, либидо не является простым переключателем ― оно зависит от общего здоровья: сердечно-сосудистой системы, уровня гормонов, энергетического баланса и психологического состояния. Чтобы проявить сексуальное влечение, организм должен быть в тонусе, а не «экономить ресурсы» на жизненно важные функции.

Продукты, поддерживающие кровообращение и энергию

Для усиления притока крови к тканям и органов, важного для сексуального возбуждения, особенно у мужчин, полезны продукты с флаванолами и аргинином. Темный шоколад богат флаванолами, которые расширяют сосуды, а арбуз содержит цитруллин — предшественник аргинина.

Орехи и семена, например тыквенные, содержат цинк и магний, способствующие поддержанию здорового кровообращения и энергии, что может благоприятно отражаться на либидо.

Гормональный баланс и «строительные материалы»

Половые гормоны, включая тестостерон, играют ключевую роль в сексуальном желании как у мужчин, так и у женщин. Пища, богатая омега-3 жирными кислотами (например, лосось, сардины), помогает поддерживать гормональный баланс и здоровье сосудов.

Устрицы остаются одним из классических продуктов, богатых цинком — микроэлементом, участвующим в выработке тестостерона и поддержке иммунной системы.

Яйца и авокадо содержат холестерин и полезные жиры, необходимые для синтеза гормонов и нормального функционирования эндокринной системы.

Психологическая устойчивость и стресс

Высокий уровень хронического стресса повышает кортизол, который подавляет выработку тестостерона и снижает сексуальное желание. Продукты, богатые магнием (например, шпинат) и антиоксидантами (ягоды), помогают снизить уровень стресса и поддерживать энергетический баланс.

Продукты, которые могут снижать либидо

Не только включение полезных продуктов важно, но и исключение вредных привычек и еды. Избыточный сахар, рафинированные углеводы, обработанные продукты и избыток алкоголя могут нарушать гормональный баланс и ухудшать кровообращение, что негативно отражается на сексуальном желании.

Питание — это не мгновенный способ «всплеска желания», но стратегический элемент здоровья, который со временем может укрепить либидо за счёт улучшения кровообращения, гормонального баланса, энергии и эмоционального состояния. Такой подход работает в комплексе с другими факторами здорового образа жизни — полноценным сном, физической активностью и управлением стрессом.

Читайте нас также:
#диета #продукты #питание #стресс #энергия #здоровье #секс #полезная еда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Путешествие: какие продукты стоит взять с собой в дорогу, а какие лучше оставить дома
Еда и рецепты
Изображение к статье: Торговцы не докладывают в корзины низких цен и винят производителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Секреты распределения жира: почему точечно похудеть невозможно
Люблю!
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео