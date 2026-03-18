Когда котлеты надоели: сочный рулет из фарша с начинкой

Дата публикации: 18.03.2026
Котлеты и пельмени — самые привычные блюда из фарша, но иногда хочется попробовать что-то новое. Один из простых вариантов — приготовить мясной рулет с начинкой из овощей и вареных яиц. Такое блюдо получается сочным, сытным и выглядит эффектно даже на праздничном столе.

Ингредиенты

Для мясной основы:

  • 750 г фарша
  • 1 луковица
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. панировочных сухарей
  • 1 ч. л. молотого красного перца
  • 1 ч. л. черного перца
  • 1 ч. л. тмина
  • 1 ч. л. соли

Для начинки:

  • 1 банка консервированных овощей
  • 4 вареных яйца

Для соуса:

  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 1 помидор (натертый)
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч. л. соли
  • 1/2 стакана горячей воды

Подготовка мясной основы

Лук очистите и натрите на мелкой терке. В глубокой миске соедините фарш, яйцо, панировочные сухари, соль, тмин, красный и черный перец. Добавьте лук и тщательно вымешивайте массу около пяти минут, пока фарш не станет однородным и слегка липким — это поможет рулету сохранить форму.

Формирование рулета

Лист пергамента смажьте небольшим количеством масла и выложите на него фарш. Мокрыми руками разровняйте его в прямоугольный пласт толщиной примерно 1–1,5 см.

В центр выложите консервированные овощи, предварительно слив жидкость. Сверху разложите вареные яйца в одну линию — так рулет будет красиво выглядеть в разрезе.

Поднимая пергамент с края, аккуратно сверните фарш в плотный рулет и прижмите края. Заверните рулет в бумагу и уберите в холодильник примерно на час — охлаждение поможет сохранить форму.

Запекание

Разогрейте духовку до 200 °C. Достаньте рулет из холодильника, переложите его в форму для запекания и отправьте в духовку примерно на 30 минут, пока поверхность не начнет подрумяниваться.

Приготовление соуса

Пока рулет запекается, разогрейте на сковороде растительное масло. Добавьте томатную пасту и прогрейте ее около минуты. Затем положите тертый помидор, измельченный чеснок, соль и влейте горячую воду. Готовьте соус около пяти минут, помешивая, пока он слегка не загустеет.

Завершающий этап

Достаньте рулет из духовки и равномерно полейте его соусом. При желании можно добавить в форму ломтики свежих помидоров или сладкий перец. Верните блюдо в духовку еще на 10 минут.

Перед нарезкой дайте рулету постоять 5–7 минут — это позволит сокам равномерно распределиться внутри. Подавать мясной рулет можно с картофельным пюре, макаронами или овощным гарниром.

Читайте нас также:
