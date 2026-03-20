Легендарный актёр и мастер боевых искусств неожиданно оказался в больнице, чем встревожил поклонников по всему миру. По данным таблоида TMZ, Норрис почувствовал резкое ухудшение самочувствия и был экстренно госпитализирован. При этом точная причина случившегося пока не раскрывается.

Особую тревогу вызывает то, что ещё совсем недавно артист чувствовал себя отлично. Несколько дней назад он отметил своё 86-летие, а накануне инцидента, как сообщают источники, был активен, тренировался и даже шутил в разговоре с друзьями.

В день рождения Чак Норрис опубликовал в соцсетях видео с тренировки, где демонстрировал отличную физическую форму, спаррингуя с партнёром. Тогда он с улыбкой отметил: «Я не старею, я просто выхожу на новый уровень».

По последней информации, настроение у актёра сейчас стабильное, что даёт надежду на благоприятный исход. Поклонники массово выражают поддержку и желают своему кумиру скорейшего восстановления.

Отметим, что в семье Норриса есть пример долголетия: его мать Вильма прожила 103 года.