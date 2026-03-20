Деликатный режим не всегда спасает: почему пледы после стирки становятся жёсткими

Люблю!
Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
После стирки плед может стать жёстким, потерять мягкость и даже изменить форму. Чтобы сохранить пушистость, важно соблюдать правила ухода за текстилем.

Основные рекомендации производитель указывает на ярлыке: там прописан подходящий режим стирки и допустимая температура в зависимости от состава ткани. Машинная стирка возможна, если сухой плед весит не более 4,5 килограммов. Более тяжёлые модели лучше стирать вручную или отдавать в химчистку.

Лучше использовать жидкие средства: гели или капсулы. Они полностью растворяются и не нарушают структуру волокон. Порошки, напротив, могут сделать ткань грубой и привести к выцветанию. Для деликатных материалов нужны специальные составы и отказ от отжима. Кондиционер для белья помогает смягчить волокна, предотвратить появление катышков и сохранить приятную текстуру.

Лучше выбирать деликатный режим с температурой до 40 градусов и отжимом не выше 500 оборотов в минуту. Сушить плед стоит на ровной горизонтальной поверхности, чтобы ткань не растянулась под собственным весом.

