Люблю!
Дата публикации: 20.03.2026
BB.LV
Порошковый зелёный чай матча способен снижать частоту чихания при аллергическом рините. К такому выводу пришли японские исследователи. Об этом сообщает npj Science of Food.

Профессор Осаму Каминyма из Хиросимского университета изучил влияние матча на лабораторных мышей, у которых искусственно вызвали симптомы сезонной аллергии. Животным давали напиток два-три раза в неделю на протяжении более пяти недель. Кроме того, дополнительную дозу вводили примерно за полчаса до контакта с аллергеном.

Наблюдения показали, что у мышей, получавших матча, приступы чихания возникали значительно реже. При этом напиток почти не повлиял на основные иммунные механизмы аллергической реакции: уровень иммуноглобулина E и другие ключевые показатели практически не изменились.

Учёные предполагают, что эффект может быть связан с воздействием матча на нервную систему. Специалисты изучили активность гена c-Fos — индикатора возбуждения нейронов при сильных раздражителях. У мышей с аллергией его активность резко возрастала, однако после приёма матча снижалась почти до нормальных значений.

Авторы работы считают, что в будущем матча может использоваться как дополнительное натуральное средство для облегчения симптомов аллергического ринита вместе с традиционной терапией. Ранее также сообщалось, что напиток богат антиоксидантами и аминокислотами и способен положительно влиять на сердечно-сосудистую систему и воспалительные процессы.

