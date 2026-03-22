Если вы сталкиваетесь с проблемами сна, есть два простых пути: скорректировать вечерние привычки или попробовать добавки. Чаще всего выбор падает на мелатонин или магний. Однако специалисты советуют ориентироваться на конкретную проблему, которую вы хотите решить.

Как работает мелатонин

Мелатонин — это гормон, который регулирует цикл сна и бодрствования. Он вырабатывается естественным образом: его уровень повышается с наступлением темноты и снижается утром.

По словам экспертов, мелатонин помогает организму «понять», что пора отдыхать, и особенно полезен при сбоях режима — например, при смене часовых поясов или работе по сменам. Также он может помочь людям быстрее засыпать и дольше спать, хотя результаты исследований в этом вопросе остаются неоднозначными.

Важно учитывать, что с возрастом выработка мелатонина постепенно снижается, что также может влиять на качество сна.

Что дает магний

Магний — важный минерал, участвующий во множестве процессов в организме, включая те, что связаны со сном. Он действует иначе, чем мелатонин: не «включает» сон напрямую, а помогает телу расслабиться.

Магний снижает уровень тревожности, расслабляет мышцы и влияет на нейромедиаторы, отвечающие за спокойствие. Кроме того, он участвует в синтезе мелатонина, поддерживая естественные биоритмы.

Некоторые исследования показывают, что добавки магния могут улучшать качество сна, однако данные пока ограничены и часто основаны на субъективных оценках.

Что выбрать

Эксперты подчеркивают: универсального решения нет. Оба варианта могут быть полезны, но в разных ситуациях.

Мелатонин больше подходит при трудностях с засыпанием, сбитом режиме или джетлаге

Магний может помочь при тревожности, поверхностном сне и ночном напряжении

При этом научные данные пока не дают однозначного ответа о высокой эффективности этих добавок для всех. Поэтому перед началом приема важно проконсультироваться с врачом.