Это блюдо — отличный вариант, когда хочется чего-то легкого, но при этом насыщенного по вкусу. Гречневая лапша, овощи и ароматный соус создают баланс, который обычно ассоциируется с азиатской кухней, но при этом готовится все максимально просто.

Ингредиенты

гречневая лапша (соба) — 200 г

шампиньоны (замороженные) — 150 г

морковь — 1 шт.

репчатый лук — 1 шт.

зеленый лук — 2 стебля

сладкий перец — ½ шт.

белокочанная капуста — ¼ кочана

стручковая фасоль (замороженная) — 150 г

растительное масло — 3 ст. л.

кунжутное или оливковое масло — 3 ч. л.

соль — по вкусу

Для соуса:

соевый соус — 4 ст. л.

вода — 1 ст. л.

сахар — 1 ч. л.

рисовый уксус — 1 ст. л.

крахмал — ½ ч. л.

остро-сладкий соус чили — 3 ч. л.

чеснок — 3 зубчика

имбирь — 2 ч. л.

Как готовить

Начните с соуса — он должен немного «настояться», чтобы вкус стал более насыщенным. Смешайте соевый соус с сахаром, добавьте воду, рисовый уксус, чили-соус и крахмал. Хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков. Затем добавьте мелко нарезанный чеснок и имбирь и оставьте смесь на несколько минут.

Теперь займитесь овощами. Нарежьте капусту, перец, лук и грибы, морковь натрите на терке.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и начните с лука — обжарьте его около минуты. Затем добавьте морковь, через минуту — стручковую фасоль. Дайте овощам немного потушиться, затем добавьте капусту.

Готовьте все на среднем огне, периодически помешивая. Через несколько минут добавьте перец и грибы. Сначала готовьте с открытой крышкой, затем накройте и доведите овощи до мягкости — они должны остаться слегка хрустящими, а не превратиться в кашу.

Параллельно отварите лапшу. В кипящую подсоленную воду опустите собу и варите около 4 минут. Затем откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы остановить процесс варки. Сразу добавьте немного кунжутного или оливкового масла и перемешайте.

Когда овощи готовы, выложите к ним лапшу, перемешайте и влейте соус. Готовьте еще пару минут, чтобы соус равномерно распределился и слегка загустел.

В конце попробуйте на соль, при необходимости добавьте. Снимите с огня и посыпьте нарезанным зеленым луком.

Как подавать

Лучше всего подавать сразу — горячей, с насыщенным ароматом соуса и свежестью овощей.

При желании можно добавить кунжут или немного лайма для яркости вкуса.

Почему стоит попробовать

Это блюдо — идеальный пример того, как из простых продуктов получается что-то действительно вкусное. Оно сытное, но не тяжелое, подходит и для ужина, и для обеда.

А главное — его легко адаптировать: можно добавить тофу, курицу или просто менять овощи по настроению.