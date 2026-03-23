Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Гречневая лапша с овощами: быстрый ужин в азиатском стиле

Люблю!
Дата публикации: 23.03.2026
BB.LV
Это блюдо — отличный вариант, когда хочется чего-то легкого, но при этом насыщенного по вкусу. Гречневая лапша, овощи и ароматный соус создают баланс, который обычно ассоциируется с азиатской кухней, но при этом готовится все максимально просто.

Ингредиенты

  • гречневая лапша (соба) — 200 г
  • шампиньоны (замороженные) — 150 г
  • морковь — 1 шт.
  • репчатый лук — 1 шт.
  • зеленый лук — 2 стебля
  • сладкий перец — ½ шт.
  • белокочанная капуста — ¼ кочана
  • стручковая фасоль (замороженная) — 150 г
  • растительное масло — 3 ст. л.
  • кунжутное или оливковое масло — 3 ч. л.
  • соль — по вкусу

Для соуса:

  • соевый соус — 4 ст. л.
  • вода — 1 ст. л.
  • сахар — 1 ч. л.
  • рисовый уксус — 1 ст. л.
  • крахмал — ½ ч. л.
  • остро-сладкий соус чили — 3 ч. л.
  • чеснок — 3 зубчика
  • имбирь — 2 ч. л.

Как готовить

Начните с соуса — он должен немного «настояться», чтобы вкус стал более насыщенным. Смешайте соевый соус с сахаром, добавьте воду, рисовый уксус, чили-соус и крахмал. Хорошо перемешайте, чтобы не осталось комочков. Затем добавьте мелко нарезанный чеснок и имбирь и оставьте смесь на несколько минут.

Теперь займитесь овощами. Нарежьте капусту, перец, лук и грибы, морковь натрите на терке.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и начните с лука — обжарьте его около минуты. Затем добавьте морковь, через минуту — стручковую фасоль. Дайте овощам немного потушиться, затем добавьте капусту.

Готовьте все на среднем огне, периодически помешивая. Через несколько минут добавьте перец и грибы. Сначала готовьте с открытой крышкой, затем накройте и доведите овощи до мягкости — они должны остаться слегка хрустящими, а не превратиться в кашу.

Параллельно отварите лапшу. В кипящую подсоленную воду опустите собу и варите около 4 минут. Затем откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой, чтобы остановить процесс варки. Сразу добавьте немного кунжутного или оливкового масла и перемешайте.

Когда овощи готовы, выложите к ним лапшу, перемешайте и влейте соус. Готовьте еще пару минут, чтобы соус равномерно распределился и слегка загустел.

В конце попробуйте на соль, при необходимости добавьте. Снимите с огня и посыпьте нарезанным зеленым луком.

Как подавать

Лучше всего подавать сразу — горячей, с насыщенным ароматом соуса и свежестью овощей.

При желании можно добавить кунжут или немного лайма для яркости вкуса.

Почему стоит попробовать

Это блюдо — идеальный пример того, как из простых продуктов получается что-то действительно вкусное. Оно сытное, но не тяжелое, подходит и для ужина, и для обеда.

А главное — его легко адаптировать: можно добавить тофу, курицу или просто менять овощи по настроению.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео