Дефицит витаминов и минералов не всегда проявляется ярко, но постепенно начинает влиять на самочувствие и здоровье. Недостаток кальция — одна из самых распространённых проблем, которую легко упустить на ранней стадии. Тем не менее организм часто подаёт «сигналы тревоги», которые важно вовремя заметить.

Разбираемся, какие симптомы могут указывать на нехватку кальция и почему их нельзя игнорировать.

1. Судороги и мышечные спазмы

Один из наиболее характерных признаков — болезненные судороги, чаще всего в икроножных мышцах и пальцах ног. Однако спазмы могут появляться и в других частях тела — например, в руках или области лопаток.

Кальций играет ключевую роль в сокращении и расслаблении мышц. При его дефиците нервные импульсы становятся нестабильными, что вызывает непроизвольные сокращения.

2. Онемение и покалывание

Недостаток кальция влияет на работу нервной системы. В результате появляются ощущения покалывания или онемения, чаще всего в пальцах рук и ног.

Такие симптомы могут возникать внезапно и повторяться без очевидной причины.

3. Нарушения сердечного ритма

Кальций необходим для нормальной работы сердца. При его дефиците могут появляться перебои в сердечном ритме.

Поскольку сердце — это мышца, нехватка минерала влияет на его сокращения, что в некоторых случаях может быть опасно.

4. Проблемы с кожей, волосами и ногтями

Кальций участвует в поддержании защитного барьера кожи и помогает удерживать влагу. При его недостатке кожа становится сухой, появляется шелушение.

Ногти становятся ломкими и тонкими, а волосы могут истончаться и выпадать. В тяжёлых случаях возможна очаговая потеря волос.

5. Хроническая усталость

Если вы чувствуете усталость даже после отдыха, это может быть связано с дефицитом кальция.

Этот минерал участвует в работе мышц, и при его недостатке снижается уровень энергии и выносливость.

6. Проблемы с памятью и концентрацией

Кальций важен для передачи сигналов между нервными клетками. Его нехватка может привести к ухудшению концентрации, рассеянности и даже проблемам с памятью.

В некоторых случаях возможна дезориентация и «туман в голове».

7. Кариес и заболевания дёсен

Зубы напрямую зависят от уровня кальция в организме. При его дефиците повышается риск кариеса и воспаления дёсен.

Организм становится менее способен противостоять разрушению зубной эмали.

8. Повышенная хрупкость костей

Недостаток кальция ослабляет костную ткань. В результате даже незначительные травмы могут привести к трещинам или переломам.

В долгосрочной перспективе это может привести к развитию остеопороза — особенно у женщин.

9. Тяжёлый ПМС

У некоторых женщин выраженные симптомы предменструального синдрома могут быть связаны с дефицитом кальция.

Перепады настроения, боли, усталость, головные боли и тошнота могут усиливаться на фоне нехватки этого микроэлемента.

10. Нарушения свертываемости крови

Кальций участвует в процессе свертывания крови. При его дефиците могут наблюдаться обильные кровотечения, в том числе во время менструации или даже при небольших порезах.

11. Снижение настроения и апатия

Кальций влияет на работу нервной системы и эмоциональное состояние. Его нехватка может проявляться раздражительностью, апатией и даже депрессивными состояниями.

Недостаток кальция может проявляться по-разному — от мышечных спазмов до проблем с настроением. Если вы замечаете несколько из этих симптомов, стоит обратиться к врачу и проверить уровень микроэлементов.

Своевременная диагностика и корректировка питания помогут избежать серьёзных последствий для здоровья.