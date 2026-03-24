Исследователи из канадского университета Макмастера пришли к выводу, что регулярное употребление ультрапереработанных продуктов может снижать вероятность наступления беременности. Об этом пишет Nutrition and Health.

Проблема бесплодия затрагивает миллионы женщин по всему миру. Ее развитие обычно связано с целым рядом факторов, среди которых не только возраст и состояние здоровья, но и особенности питания.

В ходе исследования специалисты изучили данные более 2,5 тысяч женщин в возрасте от 20 до 45 лет, полученные в рамках национального проекта по оценке здоровья и рациона в США. Участницы сообщали о попытках зачатия и подробно описывали свое питание. В среднем доля ультрапереработанных продуктов в их рационе составляла 27 процентов.

Среди женщин со сниженной фертильностью этот показатель достигал около 30 процентов. Анализ показал: с увеличением доли такой пищи вероятность зачатия уменьшается даже при учёте возраста, массы тела и образа жизни.

Авторы работы предположили, что возможная причина кроется в химических соединениях, содержащихся в самих продуктах или их упаковке. Речь идёт, в частности, о фталатах, бисфеноле А и акриламидах, которые могут негативно влиять на гормональный баланс.