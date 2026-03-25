Анна впервые за долгое время попала в объективы папарацци. Внимание публики привлекла ее впечатляющая форма после недавних родов.

Семейный день в аквапарке

Совсем недавно Анна Курникова оказалась в поле зрения папарацци. Многодетная мама решила полностью посвятить день семье, отправившись с детьми в аквапарк.

44-летняя Курникова, которая в декабре подарила Энрике Иглесиасу четвертого ребенка, традиционно ведет очень закрытый образ жизни. Пара давно обосновалась в солнечном Майами, предпочитая тихий семейный уют шумным светским мероприятиям. Однако на этот раз избежать внимания фотографов не удалось. Анну заметили во время весенних каникул в популярном аквапарке Tidal Cove.

В эти выходные теннисистка наслаждалась обществом троих старших детей: 8-летних близнецов Люси и Николаса, а также 6-летней Мэри. Судя по всему, младший ребенок остался дома под присмотром отца или няни, пока мама устраивала незабываемый день для старших.

Потрясающая форма после родов

Образ Курниковой был максимально расслабленным и практичным. Она выбрала свободный белый джемпер и черные мини-шорты, которые выгодно подчеркивали её стройную фигуру. Завершали аутфит белые шлепанцы, стильные темные солнцезащитные очки и вместительный пакет изумрудного оттенка.

Но главной темой для обсуждения стала вовсе не одежда, а невероятная физическая форма спортсменки. Всего через несколько месяцев после родов Анна выглядит заметно подтянутой. На снимках отчетливо видно, что она молниеносно вернулась к своей привычной форме. Особенно бросаются в глаза её ноги — рельефные, с четко выраженными мышцами, без единого намека на отечность или дряблость. С уверенностью можно сказать, что такой результат — это не только щедрый дар генетики, но и плод многолетней спортивной дисциплины, которая, судя по всему, никуда не исчезла даже после завершения её блестящей карьеры.

Естественность, покорившая фанатов

В Сети фанаты не перестают восхищаться тем, насколько естественно выглядит Анна: без макияжа, с волосами, собранными в простой хвост, и без каких-либо попыток создать идеальную картинку. «В этом и заключается ее узнаваемый стиль — отсутствие демонстративности и ставка на комфорт», — пишут одни. «Красотка! Вообще не заморачивается о том, что подумают другие», — добавляют другие. «Просто мама в аквапарке с детьми», — заключают третьи.

Сам аквапарк, куда отправилась семья, является одним из самых популярных мест отдыха в Майами. Здесь есть несколько захватывающих водных горок, умиротворяющая «ленивая река» и зоны, предназначенные как для детей, так и для взрослых.

Секреты многодетного счастья

Появление Курниковой на публике стало особенно обсуждаемым на фоне недавних новостей о пополнении в их дружной семье. Пара старательно оберегала изменения в личной жизни от посторонних глаз, постепенно привыкая к новому статусу родителей четверых детей.

По словам инсайдеров, в доме Курниковой и Иглесиаса сейчас царит типичная для многодетной семьи суета, но она воспринимается ими с огромной радостью. Оба родителя активно вовлечены в воспитание своих чад и стараются проводить с ними максимум времени. Более того, Энрике даже взял паузу в своей гастрольной деятельности, чтобы быть рядом с семьей в этот важный период. Возвращение артиста на сцену запланировано лишь на начало мая.

Несмотря на повышенный интерес публики, Анна и Энрике по-прежнему избегают излишней публичности. Однако недавний снимок, опубликованный самим певцом, стал приятным исключением. На новом фото был запечатлен трогательный и живой момент — Курникова фотографирует детей, а сам Иглесиас снимает ее.