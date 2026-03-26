Снижение потребления соли традиционно считается полезным для сердца, однако новые данные указывают: чрезмерное ограничение натрия может влиять не только на давление, но и на психоэмоциональное состояние. Эксперты объясняют, как это связано с гормонами стресса.

Как соль влияет на организм

Натрий — жизненно важный элемент, участвующий в регуляции водного баланса, работе нервной системы и передаче импульсов. Организм строго контролирует его уровень, и любые отклонения — как избыток, так и дефицит — могут запускать компенсаторные механизмы.

Когда соли становится недостаточно, активируются гормональные системы, отвечающие за её сохранение. В частности, усиливается выработка гормонов стресса, включая кортизол и адреналин, что может отражаться на самочувствии.

Связь с тревожностью и стрессом

Исследования показывают, что изменения в уровне натрия могут влиять на психоэмоциональное состояние. При этом внимание ученых чаще сосредоточено на избытке соли: например, высокосолевая диета может усиливать стрессовую реакцию организма и повышать уровень гормонов стресса.

Кроме того, наблюдения за большими группами людей показывают: регулярное добавление соли в пищу связано с более высоким риском тревожных и депрессивных состояний.

Однако эксперты подчеркивают: связь между солью и психикой сложная и нелинейная. Дефицит натрия также способен усиливать стрессовые реакции за счёт гормональных изменений.

Почему строгие ограничения могут быть проблемой

Жёсткие низкосолевые диеты иногда воспринимаются как универсальное решение для здоровья, но научные данные по их эффективности остаются противоречивыми.

Слишком сильное снижение потребления соли может приводить к активации систем, регулирующих давление и баланс жидкости, что сопровождается повышенной нагрузкой на организм. Это может проявляться в виде раздражительности, тревожности и общей нестабильности самочувствия.

Индивидуальный подход вместо крайностей

Эксперты сходятся во мнении: оптимальная стратегия — не полный отказ от соли, а её умеренное потребление.

С одной стороны, избыток натрия связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и может влиять на психическое здоровье.

С другой — чрезмерное ограничение также не всегда оправдано и должно учитывать индивидуальные особенности организма, уровень активности и наличие хронических заболеваний.

...Соль играет важную роль не только в физическом, но и в психоэмоциональном здоровье. Баланс остаётся ключевым фактором: как избыток, так и дефицит натрия могут влиять на уровень стресса и общее самочувствие. Специалисты рекомендуют избегать крайностей и подбирать рацион с учётом индивидуальных потребностей.