Современные путешествия больше не требуют жертвовать стилем ради удобства. Напротив, дорога всё чаще становится продолжением повседневного образа — и даже своеобразным подиумом. Стилисты и примеры знаменитостей показывают: можно выглядеть безупречно даже после долгого перелёта.

Комфорт как главный ориентир

Долгие поездки требуют продуманного гардероба, и основой любого образа остаётся комфорт. Эксперты советуют выбирать мягкие, дышащие ткани, свободные силуэты и многослойные комплекты. Это позволяет легко адаптироваться к перепадам температуры в самолёте или поезде.

Часто оптимальным выбором становятся трикотажные костюмы, свободные брюки, худи и кардиганы. Такой комплект не только удобен, но и выглядит актуально. Обувь — ещё один ключевой элемент: кроссовки, лоферы или мягкие ботинки позволяют чувствовать себя комфортно даже в длительной дороге.

Универсальный гардероб для поездки

Стилисты рекомендуют продумывать образ так, чтобы он был уместен не только в дороге, но и сразу после прибытия. Универсальные вещи помогают сэкономить время и силы: лаконичные силуэты, базовые оттенки и минимализм легко адаптируются под разные ситуации.

Особую роль играют аксессуары. Вместительная сумка, качественный рюкзак, солнцезащитные очки и неброские украшения делают образ завершённым и при этом функциональным.

Как путешествуют звезды: практичные лайфхаки

Знаменитости давно доказали, что даже аэропорт может стать частью стильного выхода. Например, многие выбирают образы в духе «тихой роскоши»: минималистичные костюмы, кашемировые комплекты, мягкие тренчи и базовые футболки.

Часто звезды делают ставку на oversize-силуэты — они обеспечивают свободу движений и выглядят расслабленно, но дорого. Популярны и пижамные комплекты, которые выглядят как полноценный костюм, но по ощущениям максимально комфортны.

Некоторые селебрити дополняют образ крупными очками и вместительными сумками, скрывая следы усталости после перелёта и одновременно создавая эффектный визуальный акцент. Другие выбирают многослойность — например, надевают жакет или пальто поверх базового комплекта, чтобы выглядеть собранно сразу после прилёта.

Актуальные тренды для дороги

Сегодня в моде направления, которые идеально подходят для путешествий: спортивный шик, расслабленная элегантность и «тихая роскошь». Они предполагают отказ от излишнего декора в пользу качества тканей и продуманного кроя.

Трикотажные комплекты, костюмы свободного кроя, нейтральные оттенки и универсальные вещи становятся основой дорожного гардероба. При этом важна сочетаемость: каждая вещь должна легко комбинироваться с другими.

Детали, которые создают стиль

Даже самый простой образ можно сделать выразительным с помощью деталей. Очки, часы, платки или аккуратные украшения добавляют индивидуальности. Однако стилисты советуют избегать перегруженности — в дороге лучше придерживаться баланса.

Практичность остаётся ключевым фактором: одежда должна не мяться, легко складываться и сохранять аккуратный вид после долгого пути.

...Путешествие сегодня — это не повод отказаться от стиля, а возможность подчеркнуть его. Опыт знаменитостей и рекомендации экспертов сходятся в одном: продуманный, универсальный и комфортный гардероб позволяет выглядеть уверенно в любой точке маршрута.