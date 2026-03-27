Сбалансированное питание не обязательно требует больших затрат. Эксперты отмечают: получить достаточное количество белка можно даже при ограниченном бюджете — если выбирать правильные продукты и комбинировать их в рационе.

Почему белок важен и как не переплачивать

Белок играет ключевую роль в организме: он участвует в восстановлении тканей, поддерживает иммунную систему и помогает сохранять мышечную массу. При этом дорогие продукты вроде премиального мяса или суперфудов — далеко не единственный источник протеина.

Специалисты подчеркивают: гораздо важнее ориентироваться не на цену продукта, а на соотношение стоимости и количества белка. Многие доступные позиции в обычном супермаркете обеспечивают достаточное поступление аминокислот без лишних расходов.

Яйца и молочные продукты — доступная база

Одним из самых простых и экономичных источников белка остаются яйца. Они содержат около 12–13 г белка на 100 г и отличаются высокой усвояемостью. Творог также считается одним из наиболее выгодных вариантов: в зависимости от жирности он дает примерно 16–22 г белка на 100 г. Дополнительно в рацион можно включать молоко и кефир — несмотря на более низкое содержание белка, они помогают добирать норму и разнообразить питание.

Бобовые — главный бюджетный источник

Чечевица, фасоль, нут и горох — одни из самых доступных продуктов с высоким содержанием растительного белка. В сухом виде они содержат около 20–25 г белка на 100 г. Эксперты отмечают, что именно бобовые часто становятся основой экономного рациона, так как стоят недорого, долго хранятся и хорошо насыщают. Кроме того, соевые продукты, включая тофу, содержат полноценный белок с набором всех необходимых аминокислот и остаются одним из самых доступных вариантов в растительном сегменте.

Крупы и злаки — дополнительный источник

Крупы не считаются основным источником белка, однако они помогают увеличить его общее количество в рационе. Например:

гречка — около 12–13 г белка на 100 г

овсянка — примерно 11–13 г

рис — около 6–7 г

В сочетании с бобовыми такие продукты образуют полноценный аминокислотный профиль, что особенно важно при ограниченном бюджете.

Доступное мясо и рыба

Среди недорогих источников животного белка специалисты выделяют курицу и субпродукты. Куриное филе содержит около 22–30 г белка на 100 г и остается одним из самых универсальных вариантов. Также доступной альтернативой считается консервированный тунец и недорогая рыба — например, сельдь, которая при невысокой цене обеспечивает организм белком и полезными жирами.

Орехи и семена — концентрированный вариант

Орехи и семечки содержат значительное количество белка — до 20–30 г на 100 г, однако из-за высокой калорийности их рекомендуют употреблять умеренно. Они подходят как дополнение к рациону и удобный перекус, позволяющий быстро добрать белок.

Как составить бюджетный рацион

Эксперты советуют комбинировать разные источники белка:

яйца + крупы

бобовые + овощи

молочные продукты + злаки

Такой подход позволяет получить полноценный набор аминокислот без значительных затрат. При этом важно учитывать, что растительный белок усваивается немного хуже животного, поэтому рацион должен быть разнообразным.

...Получать достаточное количество белка можно без серьезных финансовых затрат. Яйца, бобовые, крупы, доступное мясо и молочные продукты формируют основу сбалансированного и экономичного питания. Грамотное сочетание этих продуктов позволяет поддерживать здоровье и уровень энергии, не выходя за рамки бюджета.