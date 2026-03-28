34-летняя художница и модель Дарина Эрвин, известная как жена продюсера Александра Цекало, вновь приковала к себе внимание, опубликовав свежие снимки со своей фотосессии. На этих кадрах она предстала в эффектном образе, явно вдохновленном культовой Лилу из "Пятого элемента": минимум белой материи, подчеркивающей фигуру, и яркое цветное каре. Однако, в отличие от киношной героини, Дарина добавила к своему наряду роскошную меховую шубу.

"Я обменяю всю свою семью по отцовской линии на плоский живот", — подписала фотосессию Эрвин, которую часто критикуют за худобу.

Образ Лилу и смелый посыл

Критика и откровенность

Дарина Эрвин регулярно сталкивается с обвинениями в пропаганде нездоровой худобы и даже в использовании нашумевшего "Оземпика" — препарата для диабетиков, который многие знаменитости активно применяют для быстрой потери веса. Но, несмотря на постоянный шквал критики, модель остается верна себе, продолжая радовать (или шокировать) поклонников весьма откровенными съемками.

История отношений

Стоит отметить, что 65-летний Александр Цекало связал себя узами брака с Дариной Эрвин в 2019 году, хотя их судьбоносное знакомство состоялось годом ранее. Ради этих новых отношений продюсер решился на развод со своей тогдашней супругой Викторией Галушко, которая является сестрой известной певицы Веры Брежневой. От того брака у Цекало остались двое детей. Сегодня Александр и Дарина постоянно проживают в Соединённых Штатах, лишь изредка навещая российскую столицу.

Источники фото: darina.ervin/Instagram, пресс-служба.