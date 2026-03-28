Поп-король российской эстрады, 58-летний Филипп Киркоров, на премьере нового шоу Юлии Зиверт "Где-то в Ретро" поделился своими переживаниями о непростом процессе воспитания подрастающих детей. Артист откровенно рассказал о "компьютерной зависимости" своего 13-летнего сына Мартина и о том, что ни он, ни его 14-летняя дочь Алла-Виктория не проявляют особого рвения к учёбе. Киркоров чётко дал понять: он не собирается прокладывать путь своим наследникам в карьере, считая, что его главная родительская обязанность — обеспечить им качественное образование.

Борьба с гаджетами

В своём монологе о Мартине Филипп Киркоров с горечью отметил: "Да, я расстроен, потому что, к сожалению, сейчас такое время, что вот эта зависимость компьютерная, игры вытесняют даже те желания, которые были у ребёнка: играть в футбол, заниматься баскетболом, волейболом. Сейчас всё ушло на задний план, и я с этим ничего поделать не могу. Единственное — отключать, просто выдёргивать шнур из компьютеров и заставлять идти в падел заниматься или в футбол. Но это крайняя мера: хочу, чтобы он сам к этому пришёл".

Дочь-блогер и жизненные приоритеты

К дочери Алле-Виктории артист относится несколько иначе. Хотя она, по его словам, тоже часто "зависает" в телефоне, Киркоров ранее отмечал её стремление развиваться в сфере блогинга. Сегодня Алла-Виктория активно ведёт свои социальные сети, где публикует забавные ролики, пародируя своего знаменитого отца. Однако, несмотря на это, Филипп не планирует помогать детям в продвижении их будущей карьеры.

Главное — образование

"Я пропихивать никого не буду: ни в творчество, ни на эстраду, ни в кино. Слава богу, они не стремятся на сцену. Моё дело — дать им самое главное: образование. Вот это я им должен в первую очередь. Хорошее образование. А они должны его принять, хотя не хотят, не любят, естественно. Кто учиться-то любит? Никто", — откровенно заявил Филипп.

Школа в Дубае и буллинг

В настоящее время дети Киркорова получают образование в Дубае. Ранее у артиста возникали серьёзные проблемы, когда ему пришлось забрать детей из престижной дубайской школы Swiss International Scientific School из-за травли. Дети подвергались буллингу из-за публичной репутации отца и его многочисленных пластических операций. К счастью, спустя некоторое время они всё же смогли вернуться в ту же школу.