Новый дом и загадочная спутница

Принц Эндрю, чье имя оказалось в центре громкого секс-скандала с Вирджинией Джуффре и чьи связи с миллиардером-педофилом Джеффри Эпштейном стоили ему королевского титула, теперь переезжает в новое жилище. И он не один: его сопровождает таинственная незнакомка. По данным Daily Mail, недавно принца заметили у его свежего поместья в Сандрингеме, Норфолк.

Инсайдеры издания сообщают, что прислуга активно готовится к прибытию Эндрю: на территории поместья уже замечено свыше сотни коробок, на которых красуется надпись "Его Королевское Высочество". Любопытно, что, несмотря на официальное лишение титула королем после скандалов, связанных с Эпштейном, принц Эндрю, похоже, не спешит отказываться от его использования.

Что же по-настоящему поразило очевидцев визита Эндрю, так это его загадочная спутница, находившаяся с ним в автомобиле. Будущие соседи сына покойной королевы Елизаветы II смогли разглядеть лишь фрагмент ее лица, но было ясно одно: это не его бывшая супруга Сара Фергюсон и не одна из дочерей, Беатрис или Евгения.

Скандалы, лишение титулов и затяжной переезд

Впервые о предстоящем выселении Эндрю из его 30-комнатного особняка в Виндзоре стало известно из заявления короля Карла III о лишении принца титула в октябре 2025 года. Однако до официального предъявления обвинений, которое состоялось 19 февраля 2026 года, Эндрю всячески оттягивал неизбежный переезд.Расследование, направленное против Эндрю, стартовало после того, как Министерство юстиции США обнародовало шокирующие материалы по делу миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна. В этих документах имя Эндрю фигурирует более сотни раз. Именно эта связь с одиозным преступником стала причиной того, что король Карл III в октябре 2025 года лишил своего брата титула принца.

Дело Джеффри Эпштейна и обвинения Вирджинии Джуффре

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Эндрю оказывается в центре внимания правоохранительных органов. Еще в 2021 году Вирджиния Джуффре откровенно поведала миру о том, что подвергалась сексуализированному насилию на вечеринках на острове Эпштейна, будучи несовершеннолетней. По ее словам, принц Эндрю был одним из ее партнеров.

Джуффре стала первой, кто осмелился публично рассказать о происходившем на острове Эпштейна, и по праву считается одной из самых известных жертв миллиардера и его окружения. Именно она первой выдвинула обвинения в сексуализированном насилии против принца. "По её словам, они с Эндрю трижды занимались сексом в период с 1999 по 2002 год, за что ей заплатили 15 тысяч долларов. Она также утверждала, что принц избивал её и наносил моральный вред". В 2021 году Джуффре подала иск против Эндрю, но судебного разбирательства удалось избежать: стороны пришли к мировому соглашению на сумму около 12 миллионов фунтов стерлингов, которые были выплачены королевой Елизаветой II. Однако, несмотря на это, после мощного общественного резонанса принц был отстранен от двора и лишен всех воинских званий.

Трагическая судьба Вирджинии Джуффре

В апреле прошлого года Вирджиния Джуффре скончалась. Официальная версия гласит, что это было самоубийство, однако многие убеждены, что ее убили. За несколько недель до трагической гибели Вирджиния пережила страшную аварию: на нее на огромной скорости наехал автобус. Она чудом осталась в живых, но тогда же заявила, что это была попытка убийства.

Последствия для семьи: принцесса Беатрис

Совсем недавно выяснилось, что шлейф скандалов вокруг Эндрю дотянулся и до его дочери, принцессы Беатрис. В связи с тем, что королевская семья максимально отстранилась от семьи Эндрю, супруг Беатрис, Эдоардо Мапелли-Моцци, заметно теряет свое влияние в деловых кругах. По словам инсайдеров, это привело к серьезному кризису в отношениях пары: муж Беатрис все чаще не ночует дома.