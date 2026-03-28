Правда о зарядке телефона: работает ли правило «20–80» 0 348

Люблю!
Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правда о зарядке телефона: работает ли правило «20–80»

Вокруг зарядки смартфонов давно сформировалось множество рекомендаций, среди которых особое место занимает так называемое правило «20–80». Оно предполагает, что для продления срока службы аккумулятора устройство лучше не разряжать до нуля и не доводить заряд до 100%. Но насколько эта рекомендация оправданна на практике — вопрос, который требует более детального рассмотрения.

Что происходит внутри аккумулятора

Современные смартфоны оснащены литий-ионными батареями, работа которых связана с постепенными химическими изменениями. Каждый цикл зарядки и разрядки сопровождается естественным износом: внутри аккумулятора происходят реакции, которые со временем снижают его ёмкость.

Наибольшая нагрузка возникает в крайних состояниях — при почти полном заряде и глубокой разрядке. В этих режимах ускоряются процессы, влияющие на долговечность батареи, из-за чего она быстрее теряет способность удерживать заряд.

Почему важна глубина разряда

Срок службы аккумулятора принято измерять количеством циклов. Однако важен не только их объём, но и глубина разрядки.

При регулярной работе в диапазоне от почти полного заряда до нуля батарея изнашивается быстрее. В более «щадящем» режиме, когда заряд колеблется в среднем диапазоне, износ происходит медленнее, что позволяет увеличить общий срок службы устройства.

Что делают производители

Производители смартфонов учитывают эти особенности и внедряют программные механизмы защиты батареи. Многие устройства умеют замедлять зарядку после достижения определённого уровня и доводить её до 100% только к моменту, когда пользователь обычно отключает телефон от сети.

Такие функции позволяют снизить нагрузку на аккумулятор без необходимости постоянного контроля со стороны пользователя.

Главный фактор — не только проценты

Несмотря на популярность правила «20–80», ключевым фактором, влияющим на износ батареи, остаётся температура. Перегрев значительно ускоряет деградацию аккумулятора.

Использование смартфона во время зарядки, нахождение устройства на солнце или в плохо вентилируемых местах может нанести больший вред, чем редкая зарядка до 100%.

Миф или полезная привычка

Утверждение о том, что заряжать телефон до 100% «нельзя», является преувеличением. Современные устройства защищены от перезаряда, а негативный эффект проявляется лишь в ускоренном, но постепенном износе.

Правило «20–80» можно рассматривать как рекомендацию для тех, кто хочет максимально продлить срок службы аккумулятора. Однако в повседневной жизни допустимо отклоняться от него, особенно если требуется полный заряд — например, перед поездкой.

Что в итоге

Оптимальный подход к зарядке — это баланс между удобством и бережным использованием устройства.

Соблюдение умеренного диапазона заряда действительно может замедлить износ аккумулятора, но не является строгим требованием.

Гораздо важнее избегать перегрева и экстремальных условий эксплуатации, которые влияют на батарею сильнее, чем цифры на экране.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
