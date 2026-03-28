Вокруг зарядки смартфонов давно сформировалось множество рекомендаций, среди которых особое место занимает так называемое правило «20–80». Оно предполагает, что для продления срока службы аккумулятора устройство лучше не разряжать до нуля и не доводить заряд до 100%. Но насколько эта рекомендация оправданна на практике — вопрос, который требует более детального рассмотрения.

Что происходит внутри аккумулятора

Современные смартфоны оснащены литий-ионными батареями, работа которых связана с постепенными химическими изменениями. Каждый цикл зарядки и разрядки сопровождается естественным износом: внутри аккумулятора происходят реакции, которые со временем снижают его ёмкость.

Наибольшая нагрузка возникает в крайних состояниях — при почти полном заряде и глубокой разрядке. В этих режимах ускоряются процессы, влияющие на долговечность батареи, из-за чего она быстрее теряет способность удерживать заряд.

Почему важна глубина разряда

Срок службы аккумулятора принято измерять количеством циклов. Однако важен не только их объём, но и глубина разрядки.

При регулярной работе в диапазоне от почти полного заряда до нуля батарея изнашивается быстрее. В более «щадящем» режиме, когда заряд колеблется в среднем диапазоне, износ происходит медленнее, что позволяет увеличить общий срок службы устройства.

Что делают производители

Производители смартфонов учитывают эти особенности и внедряют программные механизмы защиты батареи. Многие устройства умеют замедлять зарядку после достижения определённого уровня и доводить её до 100% только к моменту, когда пользователь обычно отключает телефон от сети.

Такие функции позволяют снизить нагрузку на аккумулятор без необходимости постоянного контроля со стороны пользователя.

Главный фактор — не только проценты

Несмотря на популярность правила «20–80», ключевым фактором, влияющим на износ батареи, остаётся температура. Перегрев значительно ускоряет деградацию аккумулятора.

Использование смартфона во время зарядки, нахождение устройства на солнце или в плохо вентилируемых местах может нанести больший вред, чем редкая зарядка до 100%.

Миф или полезная привычка

Утверждение о том, что заряжать телефон до 100% «нельзя», является преувеличением. Современные устройства защищены от перезаряда, а негативный эффект проявляется лишь в ускоренном, но постепенном износе.

Правило «20–80» можно рассматривать как рекомендацию для тех, кто хочет максимально продлить срок службы аккумулятора. Однако в повседневной жизни допустимо отклоняться от него, особенно если требуется полный заряд — например, перед поездкой.

Что в итоге

Оптимальный подход к зарядке — это баланс между удобством и бережным использованием устройства.

Соблюдение умеренного диапазона заряда действительно может замедлить износ аккумулятора, но не является строгим требованием.

Гораздо важнее избегать перегрева и экстремальных условий эксплуатации, которые влияют на батарею сильнее, чем цифры на экране.