Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Весна наступает, а с ней и боль: как уберечься от обострения язвы?

Люблю!
Дата публикации: 28.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Весна наступает, а с ней и боль: как уберечься от обострения язвы?

С первыми лучами весеннего солнца не всегда приходят только радостные перемены. Для многих, кто сталкивался с язвенной болезнью, весна может обернуться неприятными сюрпризами: внезапной болью, жжением и дискомфортом в животе. Почему именно в это время года болезнь обостряется, и что делать, чтобы защитить свой желудок, рассказывает Лариса Припиченко, ведущий гастроэнтеролог-эндоскопист.

Что скрывается за обострениями?

Язвенная болезнь – это коварное хроническое состояние, при котором на нежной слизистой оболочке желудка или двенадцатиперстной кишки появляются болезненные изъязвления. Она имеет свойство возвращаться, преподнося неприятные "сюрпризы" в виде обострений. Главным "виновником" часто становится бактерия Helicobacter pylori, однако не стоит сбрасывать со счетов и другие факторы, которые могут подлить масла в огонь:

  • Постоянные стрессы, которые изматывают нервную систему;

  • Вредные привычки, подрывающие здоровье изнутри;

  • Несбалансированный рацион и питание на бегу;

  • Длительное применение некоторых медикаментов, особенно обезболивающих;

  • Генетическая предрасположенность – когда болезнь, к сожалению, передается по наследству.

Весна: время испытаний для желудка

Почему же именно весной наш желудок становится таким уязвимым? Дело в том, что в этот период наш организм переживает настоящую "перезагрузку", которая, увы, может ослабить защитный барьер слизистой оболочки. Вот что способствует этому:

  • Витаминный голод и дефицит солнца: Долгая зима истощает запасы витаминов и солнечного света, что приводит к общему снижению иммунитета и ослаблению организма.

  • Смена биоритмов: Увеличение светового дня меняет наш привычный режим, влияя на гормональный фон и внутренние часы.

  • "Витаминный шок" для ЖКТ: Слишком быстрое и обильное введение в рацион свежих, но порой грубых овощей и зелени, часто богатых нитратами, может стать настоящим ударом для чувствительного желудка.

  • Эмоциональные качели: Весна – это пора нестабильности нервной системы. Частые перепады настроения, эмоциональные всплески и стрессы оказывают прямое влияние на работу пищеварительной системы.

Тревожные звоночки: как распознать обострение?

Когда язва "просыпается", она обычно заявляет о себе довольно ярко. Самый частый и неприятный симптом – это боль в верхней части живота, прямо над пупком. Она может быть разной: жгучей, ноющей или даже схваткообразной, и появляться в самое неподходящее время – на голодный желудок, ночью или сразу после еды. Помимо боли, обратите внимание на следующие признаки:

  • Мучительная изжога;

  • Неприятная, кислая или горькая отрыжка;

  • Чувство тошноты, иногда переходящее в рвоту;

  • Проблемы со стулом, чаще всего запоры;

  • Несвежее дыхание;

  • Повышенная утомляемость и необъяснимая раздражительность.

Лечение: не откладывайте визит к врачу!

Не стоит терпеть дискомфорт! Как только вы заметили первые симптомы обострения, немедленно запишитесь на приём к гастроэнтерологу. Только специалист сможет провести полноценное обследование, которое может включать анализы крови, УЗИ брюшной полости и фиброгастроскопию, и на основе полученных данных подобрать эффективную схему лечения. Как правило, назначаются препараты, направленные на:

  • Уменьшение выработки агрессивной желудочной кислоты;

  • Надёжную защиту повреждённой слизистой оболочки;

  • Снятие неприятной изжоги.

Если обследование подтвердит наличие бактерии Helicobacter pylori, врач обязательно включит в курс лечения антибиотики.

Профилактика: как защитить свой желудок?

Конечно, предотвратить обострение вполне реально! Чтобы существенно снизить риски и сохранить комфорт, придерживайтесь простых, но очень важных правил:

  • Полноценный сон: Дайте организму восстановиться, уделяя достаточно времени здоровому сну.

  • Регулярное питание: Забудьте о хаотичных перекусах! Ешьте часто, 5-6 раз в день, но небольшими порциями.

  • Активный образ жизни: Движение – это жизнь, и для желудка в том числе!

Что можно есть?

Ваш рацион должен быть щадящим и питательным. Отдавайте предпочтение:

  • Лёгким овощным супам;

  • Нежирным видам мяса, птицы и рыбы, приготовленным на пару или отварным;

  • Нежным творожным запеканкам;

  • Отварным и тушёным овощам;

  • Ароматным печёным яблокам;

  • Кашам на нежирном молоке;

  • Целебным отварам шиповника и домашним сладким компотам из фруктов и ягод.

Помните, еда должна быть тёплой – не обжигающей и не ледяной.

От чего лучше отказаться?

Чтобы не провоцировать желудок, категорически избегайте:

  • Острой, жареной и чересчур жирной пищи;

  • Копчёностей и острых маринадов;

  • Алкогольных и газированных напитков;

  • Крепкого кофе и чая;

  • Продуктов, которые раздражают слизистую: цитрусовые, семечки, орехи, гранаты, виноград, некоторые виды сыров.

Когда нельзя медлить: срочно вызывайте скорую!

Есть ситуации, когда каждая минута на счету. Немедленно вызывайте "скорую помощь", если вы или ваши близкие столкнулись со следующими угрожающими симптомами:

  • Внезапная, резкая боль в животе;

  • Ощущение сильной слабости и заметная бледность кожных покровов;

  • Падение артериального давления;

  • Рвота тёмной массой, напоминающей "кофейную гущу";

  • Чёрный, дёгтеобразный стул.

Эти признаки могут указывать на крайне опасные осложнения – внутреннее кровотечение или прободение язвы, требующие незамедлительного хирургического вмешательства. Не рискуйте жизнью!

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео