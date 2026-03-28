С первыми лучами весеннего солнца не всегда приходят только радостные перемены. Для многих, кто сталкивался с язвенной болезнью, весна может обернуться неприятными сюрпризами: внезапной болью, жжением и дискомфортом в животе. Почему именно в это время года болезнь обостряется, и что делать, чтобы защитить свой желудок, рассказывает Лариса Припиченко, ведущий гастроэнтеролог-эндоскопист.
Что скрывается за обострениями?
Язвенная болезнь – это коварное хроническое состояние, при котором на нежной слизистой оболочке желудка или двенадцатиперстной кишки появляются болезненные изъязвления. Она имеет свойство возвращаться, преподнося неприятные "сюрпризы" в виде обострений. Главным "виновником" часто становится бактерия Helicobacter pylori, однако не стоит сбрасывать со счетов и другие факторы, которые могут подлить масла в огонь:
Постоянные стрессы, которые изматывают нервную систему;
Вредные привычки, подрывающие здоровье изнутри;
Несбалансированный рацион и питание на бегу;
Длительное применение некоторых медикаментов, особенно обезболивающих;
Генетическая предрасположенность – когда болезнь, к сожалению, передается по наследству.
Весна: время испытаний для желудка
Почему же именно весной наш желудок становится таким уязвимым? Дело в том, что в этот период наш организм переживает настоящую "перезагрузку", которая, увы, может ослабить защитный барьер слизистой оболочки. Вот что способствует этому:
Витаминный голод и дефицит солнца: Долгая зима истощает запасы витаминов и солнечного света, что приводит к общему снижению иммунитета и ослаблению организма.
Смена биоритмов: Увеличение светового дня меняет наш привычный режим, влияя на гормональный фон и внутренние часы.
"Витаминный шок" для ЖКТ: Слишком быстрое и обильное введение в рацион свежих, но порой грубых овощей и зелени, часто богатых нитратами, может стать настоящим ударом для чувствительного желудка.
Эмоциональные качели: Весна – это пора нестабильности нервной системы. Частые перепады настроения, эмоциональные всплески и стрессы оказывают прямое влияние на работу пищеварительной системы.
Тревожные звоночки: как распознать обострение?
Когда язва "просыпается", она обычно заявляет о себе довольно ярко. Самый частый и неприятный симптом – это боль в верхней части живота, прямо над пупком. Она может быть разной: жгучей, ноющей или даже схваткообразной, и появляться в самое неподходящее время – на голодный желудок, ночью или сразу после еды. Помимо боли, обратите внимание на следующие признаки:
Мучительная изжога;
Неприятная, кислая или горькая отрыжка;
Чувство тошноты, иногда переходящее в рвоту;
Проблемы со стулом, чаще всего запоры;
Несвежее дыхание;
Повышенная утомляемость и необъяснимая раздражительность.
Лечение: не откладывайте визит к врачу!
Не стоит терпеть дискомфорт! Как только вы заметили первые симптомы обострения, немедленно запишитесь на приём к гастроэнтерологу. Только специалист сможет провести полноценное обследование, которое может включать анализы крови, УЗИ брюшной полости и фиброгастроскопию, и на основе полученных данных подобрать эффективную схему лечения. Как правило, назначаются препараты, направленные на:
Уменьшение выработки агрессивной желудочной кислоты;
Надёжную защиту повреждённой слизистой оболочки;
Снятие неприятной изжоги.
Если обследование подтвердит наличие бактерии Helicobacter pylori, врач обязательно включит в курс лечения антибиотики.
Профилактика: как защитить свой желудок?
Конечно, предотвратить обострение вполне реально! Чтобы существенно снизить риски и сохранить комфорт, придерживайтесь простых, но очень важных правил:
Полноценный сон: Дайте организму восстановиться, уделяя достаточно времени здоровому сну.
Регулярное питание: Забудьте о хаотичных перекусах! Ешьте часто, 5-6 раз в день, но небольшими порциями.
Активный образ жизни: Движение – это жизнь, и для желудка в том числе!
Что можно есть?
Ваш рацион должен быть щадящим и питательным. Отдавайте предпочтение:
Лёгким овощным супам;
Нежирным видам мяса, птицы и рыбы, приготовленным на пару или отварным;
Нежным творожным запеканкам;
Отварным и тушёным овощам;
Ароматным печёным яблокам;
Кашам на нежирном молоке;
Целебным отварам шиповника и домашним сладким компотам из фруктов и ягод.
Помните, еда должна быть тёплой – не обжигающей и не ледяной.
От чего лучше отказаться?
Чтобы не провоцировать желудок, категорически избегайте:
Острой, жареной и чересчур жирной пищи;
Копчёностей и острых маринадов;
Алкогольных и газированных напитков;
Крепкого кофе и чая;
Продуктов, которые раздражают слизистую: цитрусовые, семечки, орехи, гранаты, виноград, некоторые виды сыров.
Когда нельзя медлить: срочно вызывайте скорую!
Есть ситуации, когда каждая минута на счету. Немедленно вызывайте "скорую помощь", если вы или ваши близкие столкнулись со следующими угрожающими симптомами:
Внезапная, резкая боль в животе;
Ощущение сильной слабости и заметная бледность кожных покровов;
Падение артериального давления;
Рвота тёмной массой, напоминающей "кофейную гущу";
Чёрный, дёгтеобразный стул.
Эти признаки могут указывать на крайне опасные осложнения – внутреннее кровотечение или прободение язвы, требующие незамедлительного хирургического вмешательства. Не рискуйте жизнью!
