С первыми лучами весеннего солнца не всегда приходят только радостные перемены. Для многих, кто сталкивался с язвенной болезнью, весна может обернуться неприятными сюрпризами: внезапной болью, жжением и дискомфортом в животе. Почему именно в это время года болезнь обостряется, и что делать, чтобы защитить свой желудок, рассказывает Лариса Припиченко, ведущий гастроэнтеролог-эндоскопист.

Что скрывается за обострениями?

Язвенная болезнь – это коварное хроническое состояние, при котором на нежной слизистой оболочке желудка или двенадцатиперстной кишки появляются болезненные изъязвления. Она имеет свойство возвращаться, преподнося неприятные "сюрпризы" в виде обострений. Главным "виновником" часто становится бактерия Helicobacter pylori, однако не стоит сбрасывать со счетов и другие факторы, которые могут подлить масла в огонь:

Постоянные стрессы, которые изматывают нервную систему;

Вредные привычки, подрывающие здоровье изнутри;

Несбалансированный рацион и питание на бегу;

Длительное применение некоторых медикаментов, особенно обезболивающих;

Генетическая предрасположенность – когда болезнь, к сожалению, передается по наследству.

Весна: время испытаний для желудка

Почему же именно весной наш желудок становится таким уязвимым? Дело в том, что в этот период наш организм переживает настоящую "перезагрузку", которая, увы, может ослабить защитный барьер слизистой оболочки. Вот что способствует этому:

Витаминный голод и дефицит солнца: Долгая зима истощает запасы витаминов и солнечного света, что приводит к общему снижению иммунитета и ослаблению организма.

Смена биоритмов: Увеличение светового дня меняет наш привычный режим, влияя на гормональный фон и внутренние часы.

"Витаминный шок" для ЖКТ: Слишком быстрое и обильное введение в рацион свежих, но порой грубых овощей и зелени, часто богатых нитратами, может стать настоящим ударом для чувствительного желудка.

Эмоциональные качели: Весна – это пора нестабильности нервной системы. Частые перепады настроения, эмоциональные всплески и стрессы оказывают прямое влияние на работу пищеварительной системы.

Тревожные звоночки: как распознать обострение?

Когда язва "просыпается", она обычно заявляет о себе довольно ярко. Самый частый и неприятный симптом – это боль в верхней части живота, прямо над пупком. Она может быть разной: жгучей, ноющей или даже схваткообразной, и появляться в самое неподходящее время – на голодный желудок, ночью или сразу после еды. Помимо боли, обратите внимание на следующие признаки:

Мучительная изжога;

Неприятная, кислая или горькая отрыжка;

Чувство тошноты, иногда переходящее в рвоту;

Проблемы со стулом, чаще всего запоры;

Несвежее дыхание;

Повышенная утомляемость и необъяснимая раздражительность.

Лечение: не откладывайте визит к врачу!

Не стоит терпеть дискомфорт! Как только вы заметили первые симптомы обострения, немедленно запишитесь на приём к гастроэнтерологу. Только специалист сможет провести полноценное обследование, которое может включать анализы крови, УЗИ брюшной полости и фиброгастроскопию, и на основе полученных данных подобрать эффективную схему лечения. Как правило, назначаются препараты, направленные на:

Уменьшение выработки агрессивной желудочной кислоты;

Надёжную защиту повреждённой слизистой оболочки;

Снятие неприятной изжоги.

Если обследование подтвердит наличие бактерии Helicobacter pylori, врач обязательно включит в курс лечения антибиотики.

Профилактика: как защитить свой желудок?

Конечно, предотвратить обострение вполне реально! Чтобы существенно снизить риски и сохранить комфорт, придерживайтесь простых, но очень важных правил:

Полноценный сон: Дайте организму восстановиться, уделяя достаточно времени здоровому сну.

Регулярное питание: Забудьте о хаотичных перекусах! Ешьте часто, 5-6 раз в день, но небольшими порциями.

Активный образ жизни: Движение – это жизнь, и для желудка в том числе!

Что можно есть?

Ваш рацион должен быть щадящим и питательным. Отдавайте предпочтение:

Лёгким овощным супам;

Нежирным видам мяса, птицы и рыбы, приготовленным на пару или отварным;

Нежным творожным запеканкам;

Отварным и тушёным овощам;

Ароматным печёным яблокам;

Кашам на нежирном молоке;

Целебным отварам шиповника и домашним сладким компотам из фруктов и ягод.

Помните, еда должна быть тёплой – не обжигающей и не ледяной.

От чего лучше отказаться?

Чтобы не провоцировать желудок, категорически избегайте:

Острой, жареной и чересчур жирной пищи;

Копчёностей и острых маринадов;

Алкогольных и газированных напитков;

Крепкого кофе и чая;

Продуктов, которые раздражают слизистую: цитрусовые, семечки, орехи, гранаты, виноград, некоторые виды сыров.

Когда нельзя медлить: срочно вызывайте скорую!

Есть ситуации, когда каждая минута на счету. Немедленно вызывайте "скорую помощь", если вы или ваши близкие столкнулись со следующими угрожающими симптомами:

Внезапная, резкая боль в животе;

Ощущение сильной слабости и заметная бледность кожных покровов;

Падение артериального давления;

Рвота тёмной массой, напоминающей "кофейную гущу";

Чёрный, дёгтеобразный стул.

Эти признаки могут указывать на крайне опасные осложнения – внутреннее кровотечение или прободение язвы, требующие незамедлительного хирургического вмешательства. Не рискуйте жизнью!