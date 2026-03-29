Поклонники Елены Подкаминской, известной по сериалу «Кухня», огорчены новостью: 46-летняя актриса разводится со своим супругом, бизнесменом Денисом Гущиным. Их брак, длившийся девять лет, подходит к концу. Как стало известно из открытых источников Мирового суда Москвы, инициатором расторжения отношений выступил сам Гущин, подав иск ещё в конце декабря прошлого года. Сегодня состоится судебное заседание, которое определит дальнейшую судьбу пары. Елена и Денис начали встречаться в 2017 году, а год спустя, после появления на свет их дочери, официально оформили отношения в кругу самых близких. Причины, приведшие к разрыву, пока остаются тайной. Помимо раздела имущества, супругам предстоит решить важный вопрос об опеке над их общими детьми: восьмилетней Евой и шестилетним Александром. Стоит отметить, что у Дениса Гущина также есть дочь от предыдущего брака.

Не первый брак актрисы

Для Елены Подкаминской это уже не первый опыт развода. Её предыдущий брак с бизнесменом Александром Пляцевым продлился шесть лет. От этих отношений у актрисы есть 15-летняя дочь Полина. Причиной расставания тогда стала ревность Александра к партнёру Елены по съёмочной площадке сериала «Кухня», Марку Богатырёву. На экране они играли влюблённую пару, что, по всей видимости, вызвало подозрения у её тогдашнего мужа.

Развод коллеги по «Кухне»

К слову, декабрь прошлого года оказался богат на новости о разводах среди звёзд «Кухни». Тогда стало известно о расставании Марка Богатырёва с актрисой Татьяной Арнтгольц. Марк, тоже знакомый зрителям по «Кухне», подал на развод после пяти лет совместной жизни. Откровенно говоря о причинах, Богатырёв признался, что одной из них могло быть его собственное поведение, ведь он до сих пор не вполне осознаёт, "что такое быть хорошим мужем или отцом". У Марка и Татьяны есть общий сын Данила, а Татьяна Арнтгольц, в свою очередь, воспитывает 16-летнюю дочь от предыдущего брака.

Фотографии: podkaminskaya_official/Instagram