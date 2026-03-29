Кэти Перри, любимица миллионов, поделилась со своими подписчиками в социальных сетях яркими кадрами из недавнего отпуска, которые вызвали бурю обсуждений. Среди солнечных снимков особенно выделяется один: 41-летняя поп-дива запечатлена в компании своего нового спутника жизни — не кого иного, как бывшего премьер-министра Канады, Джастина Трюдо.Серию этих отпускных моментов Кэти сопроводила интригующей подписью: "Сколько бы вам было лет, если бы вы не знали, сколько вам лет?". Похоже, эту забавную проверку Перри и Трюдо прошли во время романтического свидания в азиатском ресторане, и теперь с радостью делятся результатами: Кэти "ощущает" себя на 33,1 года, а Джастин — на 43. Помимо снимка с возлюбленным, певица также порадовала поклонников нежным кадром со своей пятилетней дочерью Дейзи, где они вместе покоряют горные склоны на лыжах.

Послание бывшему?

Многие преданные фанаты певицы убеждены: этими новыми фотографиями Кэти недвусмысленно намекает своему бывшему избраннику, актёру Орландо Блуму, который недавно вернулся из отпуска с новой пассией, что она всё так же абсолютно счастлива, несмотря на восемь месяцев, проведенных в отношениях с Трюдо.

Хронология отношений

Стоит напомнить, что роман между звездой поп-музыки Кэти Перри и экс-премьер-министром Канады начался ещё до её официального развода с Орландо Блумом, который состоялся в июне 2025 года. Именно тогда стало известно, что Перри планирует расторгнуть брак с мужем после девяти лет совместной жизни. Инсайдеры называли несколько причин расставания: несовпадение плотных графиков, волна публичной критики в адрес Кэти после её полёта в космос и провальный тур певицы, во время которого Блум, по слухам, не оказал супруге должной поддержки, когда она столкнулась с негативом в сети.

Драма после разрыва

В итоге расставание бывших супругов не обошлось без публичных выяснений отношений и колких моментов. Например, на Хэллоуин новая возлюбленная Блума, модель Луиза Лаеммель, не упустила случая переодеться в Кэти Перри и остроумно спародировать её космический полёт. Однако, к счастью, ради общего ребёнка, очаровательной дочери Дейзи, бывшие супруги смогли найти общий язык и даже провели вместе новогодние каникулы, доказав, что мир возможен.