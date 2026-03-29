Каждый год приносит нам новые громкие разводы знаменитостей, и 2025-й не стал исключением, когда все обсуждали расставание Николь Кидман и Кита Урбана после целых 19 лет совместной жизни. Казалось, ничто не предвещало беды, но в конце сентября актриса сделала шокирующее признание. Сама она выбрала дипломатичную формулировку, назвав причиной своего непростого решения «непримиримые разногласия». Однако инсайдеры были куда менее сдержаны, утверждая, что брак начал трещать по швам, когда Кидман решила активно возродить свою карьеру и вновь погрузиться в мир киносъемок.

Развод и щедрые отступные

Проблема заключалась в том, что ее работа в основном сосредоточена в США и Европе, в то время как семья Кидман проживает в Австралии. Поговаривают, что Кит Урбан был крайне недоволен частым отсутствием жены дома и вскоре нашел утешение в объятиях молодой гитаристки из своей рок-группы. Николь не стала мириться с изменой и немедленно подала на развод. Интересно, что музыкант оказался в весьма выгодном положении, получив отступные в размере около 10 миллионов долларов. Еще в начале их отношений Николь обещала ему щедрое вознаграждение за каждый год, прожитый без алкоголя и наркотиков, учитывая его прошлые серьезные проблемы с зависимостями.

Неожиданный флирт на красной дорожке

После того как все детали развода стали достоянием общественности, Кит Урбан столкнулся с волной резкой критики. Однако совсем недавно в центре внимания оказалась и сама Николь. В интернете появились кадры с премьеры сериала «Скарпетта», где актриса сыграла в паре со своим давним приятелем Саймоном Бейкером. На красной дорожке Николь Кидман нежно держала его за руку, постоянно поглаживая ее. Более того, в одном из интервью актриса с особой нежностью говорила о поцелуях с коллегой: мечтательно утверждала, что совершенно не испытывала неловкости, ведь они с Саймоном уже целовались и раньше в других проектах. Все это было бы мило, если бы не одно «но»: до 2020 года Бейкер был женат на Ребекке Ригг, близкой подруге обладательницы «Оскара». У Ригг и Бейкера трое детей, а Кидман является крестной мамой их старшего ребенка.

История дружбы и общественное мнение

Николь Кидман и Ребекка Ригг встретились на кастинге в Австралии более двух десятилетий назад. Они вместе делили квартиру, а затем вместе отправились покорять Голливуд. Ребекка всегда была опорой для Николь, поддерживая ее после болезненного разрыва с Томом Крузом, а затем и после расставания с Китом Урбаном. Поэтому тот факт, что теперь Николь открыто заигрывает с бывшим мужем своей близкой подруги, многие пользователи интернета расценивают как нечто оскорбительное, даже если это всего лишь часть продуманной маркетинговой кампании сериала «Скарпетта».

Будущее отношений: интрига сохраняется

В качестве примера корректного поведения актеров пользователи приводят Зендею и Роберта Паттинсона. Сейчас они активно участвуют в промо-туре своего фильма «Вот это драма!», где также играют влюбленную пару. Однако на красных дорожках они демонстративно сохраняют дружескую дистанцию, чтобы ни в коем случае не задеть чувства своих реальных партнеров. Близкое окружение Николь и Саймона утверждает, что их флирт начался задолго до этого и всегда воспринимался как невинная шутка. Порой они даже подшучивали над тем, что им было бы лучше вместе, чем с их тогдашними супругами. Теперь же оба свободны, и остается лишь гадать, куда приведут эти отношения.