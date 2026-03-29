Звезда «Интернов» Светлана Пермякова совершила настоящий прорыв, сбросив 25 килограммов. Это решение было продиктовано не только стремлением к красоте, но и заботой о собственном здоровье, и благодаря продуманному комплексному подходу актриса добилась поразительных результатов.

Новая Светлана Пермякова: ошеломительное преображение

Светлана Пермякова, полюбившаяся миллионам как обаятельная медсестра Люба из «Интернов», всегда ассоциировалась с пышными формами. Долгое время казалось немыслимым представить её стройной. Однако последние снимки актрисы произвели настоящий фурор среди поклонников. В свои 54 года Светлана похудела на целых 25 килограммов, и её преображение настолько ошеломительно, что даже самые преданные фанаты с трудом узнают звезду.

Недавно Светлана поделилась новым фото, мгновенно собравшим сотни восхищённых откликов. На эффектном чёрно-белом кадре актриса предстала в кожаном плаще и элегантном миди-платье на фоне величественной Москвы-Сити, дополнив образ массивными серьгами и модными узкими очками.

«Я выбрала себя. И все встало на свои места», — подписала фото актриса.

«Шикарная женщина!», «Как вы похожи тут на Мерил Стрип», «Когда сама от себя кайфуешь — это шикарно!», «Поздравляю с таким результатом! Это сложный путь!», «Вас просто не узнать, выглядите шикарно», «Это ваша прайм-эра!», «Всегда была прекрасной, но сейчас просто огонь», — пишут восторженные пользователи Сети.

Путь к здоровью и стройности

Однако за этим ошеломительным результатом стоит долгий и глубоко осознанный путь. Хотя Светлана никогда не отличалась худобой, в последние годы избыточный вес начал серьёзно влиять не только на её внешний вид, но и на самочувствие. Поворотным моментом стало обращение к эндокринологу, который диагностировал у актрисы преддиабетическое состояние.

«Посмотрев правде в глаза, я поняла, что подхожу под эту категорию. Пришла на прием к эндокринологу, и мы разработали план действий. Я сразу сказала, что мне не надо становиться Дюймовочкой. Меня люди знают и любят именно в том виде», — рассказывала Светлана.

Медицинская поддержка и осознанный выбор

Главным своим союзником в борьбе с лишним весом Светлана считает отечественный препарат, изначально предназначенный для диабетиков. При этом актриса постоянно подчёркивает: это решение было принято строго по медицинским показаниям и под неусыпным контролем специалистов, а не в погоне за мимолётными трендами красоты.

Даже получив рекомендацию от врача, Пермякова не спешила соглашаться, тщательно изучая возможные побочные эффекты. Лишь убедившись, что у неё есть все необходимые показания – значительный лишний вес и уже развивающееся преддиабетическое состояние – она приняла решение. За поразительные полгода ей удалось сбросить 25 килограммов, и теперь при росте 164 сантиметра её вес составляет 76 кг.

Главное — удержать результат

Однако, как признаётся сама Пермякова, истинные испытания начались уже после достижения заветных цифр на весах. Теперь её главная задача – сохранить достигнутый результат. Вместе с доктором она скрупулёзно отслеживает свои пищевые привычки, формируя здоровые паттерны питания. Это оказывается непросто из-за плотного гастрольного графика: частые разъезды не всегда позволяют полноценно пообедать, что приводит к быстрым перекусам и, как следствие, сбоям в работе организма.

«Плоховато становится, думаешь как алкоголик: "Ну зачем я это пил? Ведь знала, что будет так плохо". Поэтому я сейчас стараюсь просто удержать все это дело», — вздыхает знаменитость, добавляя, что путь к гармонии с телом — это не спринт, а марафон.

Важнейшими составляющими успеха стали не только медицинская поддержка, но и кардинальный пересмотр всего образа жизни. Ежедневно Светлана стремится проходить минимум 10 тысяч шагов и активно занимается плаванием.

Без хирургии: актриса о своей трансформации

Многие интернет-пользователи предполагали, что Пермякова прибегла к хирургическому вмешательству для похудения. Однако актриса решительно опровергла эти домыслы, чётко заявив, что её преображение – исключительно плод упорной работы над собой: «Я не ложилась под нож. Я ничего себе не резала, я ничего себе не выкачивала».

Стоит отметить, что весной 2025 года она действительно посетила хирурга, но с другой целью: чтобы скорректировать веки, второй подбородок, брыли и носогубные складки.