Кристина Орбакайте, ее супруг Михаил Земцов и их дочь Клавдия стали почетными гостями турнира Miami Open в Майами, где им удалось лично встретиться с первой ракеткой мира, талантливой Ариной Соболенко. 54-летняя артистка, известная как дочь Аллы Пугачёвой, с энтузиазмом пришла поддержать белорусскую теннисистку всей семьей, поделившись яркими совместными кадрами в своих социальных сетях. В рамках этого престижного соревнования 27-летняя Соболенко одержала убедительную победу над своей соперницей из Казахстана, Еленой Рыбакиной, обеспечив себе место в финале.

Кристина Орбакайте вместе с супругом и их 13-летней дочерью нашли свой дом в Соединенных Штатах. Семья активно исследует просторы Америки и Европы, наслаждаясь частыми путешествиями. Брак певицы с бизнесменом Михаилом Земцовым был заключен в 2005 году, а семь лет спустя, в солнечном Майами, на свет появилась их дочь Клавдия. Помимо Клавдии, у Орбакайте есть еще двое взрослых сыновей от предыдущих союзов: 34-летний Никита, чей отец — Владимир Пресняков, родился в Лондоне; и 27-летний Дени Байсаров, сын бизнесмена Руслана Байсарова, появившийся на свет в Москве.

