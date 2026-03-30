Поздравление от звёздного отца

26 марта стал особенным днём для Евгения Цыганова, ведь его старшей дочери Полине исполнился 21 год. Известный актёр, которому сейчас 47 лет, не смог удержаться от тёплых слов и трогательных снимков в социальных сетях, чтобы поздравить свою наследницу. Он поделился кадрами из их совместной фотосессии для глянцевого издания "Собака.ru", подписав их искренними словами: "Полундра 21. Счастлив быть твоим отцом и другом".

Поразительное сходство с матерью

Подписчики и коллеги Евгения взорвались комплиментами и поздравлениями в адрес Полины. Особенно многие подчёркивали её поразительное сходство с матерью, Ириной Леоновой, называя девушку её "точной копией". Среди комментариев можно было увидеть: "Полина — копия мамы. Красивая девочка, талантливая", "Была на спектакле и смотрела в кино. Чувствуется папина харизма и мамина красота", "На маму похожа! С днём рождения!" – эти слова ярко отражают общее восхищение.

Актёрская династия

Полина Цыганова, являясь старшей наследницей Евгения Цыганова и актрисы Ирины Леоновой, уверенно продолжает семейную династию. Она активно участвует в кинопроектах и театральных постановках, а в прошлом году даже разделила съёмочную площадку с отцом в новой работе Алексея Учителя. Стоит отметить, что Евгений и Ирина Леонова прожили вместе более десяти лет, создав большую семью из семерых детей, хотя их брак так и не был официально зарегистрирован. Однако в 2016 году, всего через несколько месяцев после рождения младшей дочери Веры у Ирины, Евгений стал отцом ещё раз – на этот раз матерью его сына стала актриса Юлия Снигирь, с которой он официально оформил отношения в 2019 году.

