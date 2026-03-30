Популярная певица Лана Дель Рей осчастливила своих поклонников, выложив в Instagram серию снимков с супругом, укротителем аллигаторов Джереми Дюфреном. Поводом стал 51-й день рождения избранника звезды. 40-летняя артистка приоткрыла завесу тайны над их семейной жизнью в уютном особняке в Луизиане, сопроводив пост трогательным поздравлением: "Поздравляю с днём рождения самого милого парня из тех, кого я знаю!". В ответ Джереми нежно написал Лане в комментариях: "Столько чудесных месяцев, недель, дней, минут и секунд я провёл с тобой. Ты такая замечательная жена, всегда заставляешь меня улыбаться. У меня только бесконечная любовь к тебе, моя драгоценная. Спасибо тебе огромное за то, что любишь меня так, как ты умеешь любить. Никогда не переставай быть собой". На опубликованных кадрах одна из самых узнаваемых певиц нашего времени предстает почти без макияжа, наслаждаясь прогулками с мужем у океана, игриво примеряя его рабочую экипировку и выбирая растения для их общего сада. Поклонники Ланы не скрывают своего восторга и радости за певицу, оставляя комментарии вроде: "Она наконец-то нашла своего папочку".

История любви

Напомним, что роман Ланы Дель Рей с укротителем аллигаторов Джереми Дюфреном, который старше её на 11 лет, стал достоянием общественности в конце августа 2024 года. Всего через месяц после этого радостного известия издание Daily Mail шокировало фанатов, опубликовав первые фотографии с их тайной свадьбы. Это событие стало настоящим сюрпризом для всех поклонников звезды.

В настоящее время супруги счастливо проживают в своём особняке в Луизиане. Дюфрен продолжает свою необычную работу гидом на ферме аллигаторов в компании Arthur’s Air Boat Tours. Однако после свадьбы Лана неоднократно выражала недовольство назойливой слежкой папарацци, которые упорно пытаются заполучить совместные фотографии пары.

Прошлые романы и семейное положение

До встречи с Джереми Дюфреном Лана успела побывать в отношениях с несколькими известными личностями, включая певца Клейтона Джонсона, актёра Джека Донохью и музыканта Эвана Виникера. Важно отметить, что брак с Джереми стал первым для Ланы. В то время как у её избранника уже есть двое детей от предыдущего брака.

