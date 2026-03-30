Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему даже крепкие браки рушатся спустя годы: уроки истории Ксении Алферовой и Егора Бероева

Люблю!
Дата публикации: 30.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему даже крепкие браки рушатся спустя годы: уроки истории Ксении Алферовой и Егора Бероева

Актриса откровенно поделилась, как долгий и непростой путь помог ей вновь обрести себя. Она смогла собраться по кусочкам и даже вновь почувствовала искреннее желание танцевать — без особой причины, просто от души.

Сохраняется ли трепетное чувство спустя два десятилетия брака? Или же мужчины неизбежно начинают искать новых впечатлений, обращая взоры к юным и энергичным? После многих лет наблюдений за сотнями историй неожиданных разрывов даже самых крепких союзов, ответа на этот вечный вопрос так и не нашлось. Складывается впечатление, что фраза «долго и счастливо» – удел лишь сказочных сюжетов. В реальности же финал часто звучит как «с благодарностью за все хорошее и плохое, что было в нашей семье». Именно эти слова Егор Бероев произнес, комментируя свой развод с Ксенией Алферовой.

Разрыв, потрясший всех

Их актерская пара провела вместе более двадцати лет, вырастила дочь Евдокию и даже создала благотворительный фонд. Они вели закрытый образ жизни, избегая громких скандалов, поэтому известие об их расставании, которое им удалось скрывать целых три года, стало настоящим шоком для публики.

Ксения и Егор на ММКФ в 2023 году

Пока Егор Бероев уже успел связать себя узами брака с молодой актрисой и балериной, Ксения отчаянно старалась восстановиться после произошедшего. И, надо сказать, ей это удалось!

Путь к себе: от землетрясения до танца

«У меня большое Ура случилось! Мне наконец захотелось танцевать! И я это сделала. Я с раннего детства, очень любила танцевать — и танцевала всегда и везде. А потом, года три назад, когда случилось в моей жизни землетрясение, мне было совсем не до танцев. Меня как отрубило! Даже в мыслях я танцевать не могла, ушло это состояние из меня совсем. Но путь пройден большой и очень интенсивный. Что что, а работать над собой женщины умеют. Молилась, исповедалась, причащалась, разговаривала, проговаривала, читала, осознавала, туда-сюда меня мотало и доподкручивалась — затанцевала! Жизнь продолжается и она прекрасна, дорогие присяжные заседатели!»

Ксения больше не погружена в страдания и одиночество — она вообще перестала страдать! Актриса активно появляется на публике, посещает премьеры и светские мероприятия, охотно заводит новые знакомства и всегда открыта для общения.

Новая глава: обретение опоры

Размышляя о прошлом, Алферова осознает: крайне важно не растворяться полностью в партнере. Быть рядом, но сохранять свою индивидуальность. Вероятно, именно это произошло с ней в браке с Егором Бероевым, что и сделало процесс восстановления таким мучительным после его ухода к другой. «Теперь стою на своих ногах, крепко держа за руку Бога, и предлагаю то, что есть внутри, но не навязываю».

Ксения Алферова

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео