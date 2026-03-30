Актриса откровенно поделилась, как долгий и непростой путь помог ей вновь обрести себя. Она смогла собраться по кусочкам и даже вновь почувствовала искреннее желание танцевать — без особой причины, просто от души.

Сохраняется ли трепетное чувство спустя два десятилетия брака? Или же мужчины неизбежно начинают искать новых впечатлений, обращая взоры к юным и энергичным? После многих лет наблюдений за сотнями историй неожиданных разрывов даже самых крепких союзов, ответа на этот вечный вопрос так и не нашлось. Складывается впечатление, что фраза «долго и счастливо» – удел лишь сказочных сюжетов. В реальности же финал часто звучит как «с благодарностью за все хорошее и плохое, что было в нашей семье». Именно эти слова Егор Бероев произнес, комментируя свой развод с Ксенией Алферовой.

Разрыв, потрясший всех

Их актерская пара провела вместе более двадцати лет, вырастила дочь Евдокию и даже создала благотворительный фонд. Они вели закрытый образ жизни, избегая громких скандалов, поэтому известие об их расставании, которое им удалось скрывать целых три года, стало настоящим шоком для публики.

Пока Егор Бероев уже успел связать себя узами брака с молодой актрисой и балериной, Ксения отчаянно старалась восстановиться после произошедшего. И, надо сказать, ей это удалось!

Путь к себе: от землетрясения до танца

«У меня большое Ура случилось! Мне наконец захотелось танцевать! И я это сделала. Я с раннего детства, очень любила танцевать — и танцевала всегда и везде. А потом, года три назад, когда случилось в моей жизни землетрясение, мне было совсем не до танцев. Меня как отрубило! Даже в мыслях я танцевать не могла, ушло это состояние из меня совсем. Но путь пройден большой и очень интенсивный. Что что, а работать над собой женщины умеют. Молилась, исповедалась, причащалась, разговаривала, проговаривала, читала, осознавала, туда-сюда меня мотало и доподкручивалась — затанцевала! Жизнь продолжается и она прекрасна, дорогие присяжные заседатели!»

Ксения больше не погружена в страдания и одиночество — она вообще перестала страдать! Актриса активно появляется на публике, посещает премьеры и светские мероприятия, охотно заводит новые знакомства и всегда открыта для общения.

Новая глава: обретение опоры

Размышляя о прошлом, Алферова осознает: крайне важно не растворяться полностью в партнере. Быть рядом, но сохранять свою индивидуальность. Вероятно, именно это произошло с ней в браке с Егором Бероевым, что и сделало процесс восстановления таким мучительным после его ухода к другой. «Теперь стою на своих ногах, крепко держа за руку Бога, и предлагаю то, что есть внутри, но не навязываю».